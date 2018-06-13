Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sivas'ta vatandaşlar hitap etti. Konuşmasında TRT'yi çok sert eleştiren Akşener, 'TRT’yi satıyorum. TRT'den bir sürü ahmak zengin oluyor' dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Ramazan ayında oruçlum oruçlu 38 derecede benimlesiniz. Çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin. Cenabı Hak beni sizlere mahcup etmesin.Bu seçim neden geldi her şey bu kadar iyiyse neden seçim yaptınız. Bu kadar kötüyse seni neden seçsinler. Bugün Sivas'ın problemlerini çözmekten uzaklar. Biri göç, biri işsizlik. Sivas'ta fabrika yok, madenler kapatılmış. Biraz ekonomi ve Sivas'tan bahsetmek istiyorum. 453 milyar dolar borç aldılar. Sivas Demirçelik, Divriğ Madenleri satıldı. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2 trilyon dolar vergi toplandı 16 yılda. Bunlardan Sivas'a fabrika yapıldı mı? Maden için yatırım yapıldı mı? Göçü engelleyecek yatırım yapıldı mı?”

”Hayvancılığın merkezi tarımın merkezi Sivas tekrar tarlalarınızla barıştıracağız. ABD’de çiftçi mazotu şu anda 2 liraya kullanıyor. Siz 6 liraya kullanıyorsunuz. Türk çiftçisi kalkıp rekabet edebilir mi?Son zamanlarda herkese hain deniliyor. Dünyanın gelecekte iki savaşı olacak birisi gıda birisi sudur. Eğer cahillikten iş bilmezlikten yapmıyorsanız tarımı bitirmek ihanettir. Sivas’ı tarımın başkenti Doğu Anadolu’nun yıldızı yapacağız inşallah. Ekonomi gerçekte kötü durumda. Pek çok hükümet terör mücadelesi yaptı hiç duydunuz mu Türkiye’de seçimlere malzeme yapıldığını?”

‘DAR GELİRLİ VE ENGELLİ AİLELERİNE İYİ KART’

4 milyon Suriyeli mültecimiz var herkes vatanında mutludur. Ben seçildiğimde Suriye ilişkileri düzeltip, Suriyeli kardeşlerimizi sağ salim evlerine göndereceğim. Onlara harcanan paradan tasarruf edeceğiz. Bir de TRT var. TRT'yi satıyorum. Yılda 50 milyar dolar istihdama para yatıracağız. Akşener seçilirse, dar gelirli engelli maaşları var onları kesecek diyorlar. Ben sen miyim kardeşim? Ben ailesinde engelli olan biriyim. O annelerin neler çektiği bilirim. O maaşlar tabii ki devam edecek. Bu maaşlar yatmak zorundadır. Biz İYİ KART diye bir belge vereceğiz. Ve dilediği gibi harcayabilecekleri bir para vereceğiz. Tek elde toplayıp yandaşların elinden kurtaracağız vatandaşlarımız.”

“YAZICIOĞLU OLAYINI ÇÖZECEĞİM””

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun olayını 2009'dan beri gökyüzüne bakıp arayanlar. Hiçbir şey yapmayanlara sesleniyorum. Siz seçim propagandası olarak kullanırken ben seçildiğim takdirde ilk işim bu olayı aydınlatmak olacak.

’28 ŞUBAT’TA GÖRDÜM Kİ İMANLA KORKU AYNI YÜREKTE BULUNMUYOR’

Sizin çocuklarınız iki şeye müstahak bunlar böyle görüyor ya uzman çavuş onunla da kağıt götürüyorsunuz ya da taşeron yanında işçi. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor Türkiye’de. Ama onların çocukları kaymakam vali yanında rektör yanında bir ay çalışıyor 657’nin en ballı maaşlarına oturuyorlar. Maddi olan her şey pahalandı ama manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. İmamlar fetva veriyor sakız çiğnemek orucu bozar mı? Hangi elinle yiyeceksin o mekruh mu? Hangi elinde çalıyorsun? Onunla ilgili fetva veren duydunuz mu? KPSS’de çalınan sorunlarla ilgili hiç problem yok. Çünkü kendi çocukları oturdu o hırsızlık makamlarına. Sizin elinizde çok şey olabilir korkutma imkanları olabilir ben de 28 Şubat’ta gördüm ki imanla korku aynı yürekte bulunmuyor. Sizden korkmuyoruz. Ama ezdiğiniz bu aziz milletin sandıkta neler yapabileceğini hepimiz birlikte göreceğiz. Hendekler kazılırken valiye sordular siyasi irade görmeyin dedi. Kaymakama askere gittiler aynı şey. 127’yi aşkın devletin kendi içinde valisinin emniyet müdürünün yazdığı resmi belge var. 726 şehidin var Türkiye. Sadece hendekler kapatılırken 726 şehidin var Türkiye. Bunu hatırlayan var mı? Afrin şehitlerine tane diyen bir zihniyet var karşımızda. Ülkenin beka sorunu varmış. Senin (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) kendinin beka sorunu var. Yanındaki arkadaşlarının da zeka sorunu var. Sivas bakansız olmaz bir kardeşinizi de bakan olarak atayacağımı sizlerle paylaşmak isterim.”