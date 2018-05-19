Akşener: SÖZCÜ’nün susmaması şu anda Türkiye için çok önemli

Medya patronlarının sadece medya faaliyetleriyle hayatlarını sürdürmesi gerektiğini belirten Akşener, toplumun gerçekleri öğrenmesi doğrultusunda tamamen özgür, bağımsız yayıncılık ilkelerine evrensel ölçüde savunan bir gazete olmasına karşın SÖZCÜ Gazetesi'nin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi bir takım yaptırımların olmasını eleştirdi. Burak Akbay'ın (SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi) aylardır yurt dışında olmasının Türkiye'ye gelememesinin, başının üstünde o kılıcın sallanmasının, gelmiş olsa hukuksuz bir tutuklanma olacağına dair bir endişesi olduğunu belirten Akşener, "Böyle bir durumda SÖZCÜ Gazetesi'nin susması söz konusu... SÖZCÜ'nün susmaması şu anda Türkiye için çok önemli" olduğunun altını çizerek ifade etti.

Medyadaki sansürden, doğru-dürüst gazeteciliğin bu zamandaki zorluklarından bahseden Akşener’in konuşmasından bazı satırbaşları şöyle;

“Özgür olmaya çalışacağınız zaman ya patronunuzun telefon alacağını ya da sizin işten çıkarılacağını ya da siz kalsanız bile sizle çalışan teknik ekiplerin işten çıkarılacağını düşünürseniz. Siz özgür bir medya mensubu olabilir misiniz? Ee olamazsınız. Dolayısıyla bizim yapacağımız tek şey sermayenin elinde medya olamaz. Medya yapan insanların elinde olur. Özgür olmalıdır” diye konuşan Akşener, medya patronlarının sadece medya faaliyetleriyle hayatlarını sürdürmesi gerektiğini belirterek, toplumu gerçekleri öğrenmesi doğrultusunda tamamen özgür, bağımsızlık yayıncılık ilkelerine evrensel ölçüde savunan bir gazete olmasına karşın SÖZCÜ Gazetesi’nin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi bir takım yaptırımlar durduğunu ifade etti.

Gazetemizin patronu Burak Akbay’ın aylarca yurt dışında yaşamak zorunda kalmasına da değinen Akşener;

“SÖZCÜ GAZETESİ’NİN FETÖ İLE NE ALAKASI VAR”

“SÖZCÜ Gazetesi’nin bir ara gözaltına alınan yazarlarının FETÖ ile ne alakası var? Yani SÖZCÜ Gazetesi’nin FETÖ ile ne alakası var? Şimdi öyle bakarsak birilerinin damatları kaçak.” (Salonda alkış tufanı koptu)

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“SÖZCÜ’NÜN SUSMAMASI ŞU ANDA TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

“Yani Burak Akbay’ın (SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi) Türkiye’ye gelememesinin, başının üstünde o kılıcın sallanmasının yani gelmiş olsa tutuklanacağını biliyor ve hukuksuz bir tutuklanma olacağına dair bir endişesi var. Böyle bir durumda SÖZCÜ Gazetesi’nin susması söz konusu. SÖZCÜ’nün susmaması şu anda Türkiye için çok önemli. Bizler için çok önemli.”

“UZUN ZAMANDIR İLK DEFA TELEVİZYONA ÇIKIYORUM”

“Yani eşit rekabet koşullarımız var mı? Yok. Yani ben çok uzun zamandır ilk defa televizyona çıkıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani benim önümdeki o demir parmaklıkları kimse görmüyor. Ama benim önümde görünmeyen demir parmaklıklar var. Sayın İnce’nin ben mutluluk duyuyorum televizyonda görünmesi ne güzel bir şey. Bunun yanında Meral Akşener’den 10 saniyelik bir haber geçildiği için işten olan insanlar olabilir mi? İki kişi görüyorum ben ekranda Sayın Erdoğan’la sayın İnce’yi umarım seçmende bunu görüyordur.”

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