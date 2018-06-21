Akşener’den tazminat açıklası

24 Haziran programına İstanbul mitingleriyle devam eden Akşener’in Bayrampaşa ve Fatih'ten sonraki son durağı Üsküdar oldu. Burada yaptığı konuşmasında Erdoğan ve damadını eleştiren Akşener, "Dün Anadolu Ajansı’nın bir anketi düştü medyaya. Ben de sordum damadın Anadolu Ajansı’na talimat verdi mi? Vermedi mi? Bana tazminat davası açmış 1 milyonluk, benim param helal. Yemeye çalışanların sırtı yere gelmez" dedi.

Tüm engellemelere rağmen seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Meral Akşener’in Üsküdar’da yaptığı mitinginden öne çıkanlar şöyle;

“Dün Anadolu Ajansı'nın bir anketi düştü medyaya. Ben de sordum damadın Anadolu Ajansı'na talimat verdi mi? Vermedi mi? Bana tazminat davası açmış 1 milyonluk, benim param helal. Yemeye çalışanların sırtı yere gelmez.

İşler ısındı, birçok şeyi arkadaşlar görüyor. 2. Tura kalacağını görüyor. Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini görüyor. 2. Turda karşına Meral Akşener çıkarsa, yenileceğini görüyor.

Gençlerimiz, işsiz umutsuz. Kadınlar korkuyor.Çok engelle karşılaştık. Engelleri aşa aşa geliyoruz.

Madem ben FETÖ'cüyüm dokunulmazlığım yok, gelin tutuklayın. Gereğini yapın kardeşim. Bana bugüne kadar talimat verecek adam anasının karnından doğmadı. Bana iftira atanlar şerefsizdir. Şimdi sıkıştılar, Abbas zorda.

Hapishaneye giderken herkes çil yavrusu gibi dağılmıştı. Yanında kim vardı unuttun. Ne il başkanlarının, ne ilçe başkanlarının içinde bir tane FETÖ'cü bulunmadığı bir partidir, İYİ Parti.

Biz gayrı milli oluyoruz, muhterem yerli ve milli. Sahili peşkeş çekerken sen yerli ve milli oluyorsun. Bir tarih esere dokunmayan Meral Akşener, gayrı milli öyle mi?

Benim eşim Arap, Ben Rizeliyim diyeceksin. ‘Bu ne demek? diye sordum Rizeli olan eşime. O da dedi ki Pontemyalı'yım demek istiyor.

Bir tane hoca geçinen adam, ‘Rüşvetin hediye olduğunu' alınabileceğini belirtti. Ülkeye dair maddi olan ne varsa yükseldi, manevi olan ne varsa ucuzladı.

Bize Fırat'ın doğusuna geçemez, diyorlardı. Biz oralarda teşkilatlandık. Göreceksiniz, oralardan milletvekili çıkaracağız.

Meydanın lambalarını söndürmüş, belediye şimdi de. Biz bunlara alışkınız. Salon verilmedi otoparklarda konuştuk.

Stantlarımıza saldırdılar. Bunlara ses çıkarmadık. Normalde biz bunları yutmazdık. Ama cevabını sandıkta vereceğiz, sandıkta.

İstanbul'da genç işsizliği olabilir mi? Burada genç işsizliği var. Ayıp be ayıp! KPSS sınavlarında sorular çalınmışsa, orada ses çıkarılmamışsa, bu düzen değişmelidir!

İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmenler, oy vermek istediklerini söyleyemiyorlar, korkuyorlar. Çünkü bazıları taşeron yanında işçi, bazısı memur…

Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra göğsünüzü gere gere İYİ Partili olduğunuzu söyleyeceksiniz.

15 Temmuz'da Üsküdarlı devleti köprüden toplayıp getirdi. 2010'da gidip konuştum, dedim ki ‘Yapmayın'. Bugün sonuçları ortada. Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na soruyorum: “Siz bunlar olurken bostan korkuluğu muydunuz?”

Ecdat dediğin Osmanlı şu an olsa, size ayakkabısını bağlatmazdı. Abdülhamid Han'ın açtığı okulları kapattınız.

Damatlarınız FETÖ okullarından mezun. Siz nasıl bu mücadeleyi yapacaksınız? Biz bunu layıkıyla yapacağız.

Söylediğimiz sözlerin arkasında olacağız. Parlamenter sistemi sağlayacağız. Tek adam sistemini bitireceğiz”