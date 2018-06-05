Akşener: ‘Yazlık sarayı su ürünleri fakültesi yapacağım’

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı “ilim yuvasına” dönüştüreceğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçildiği zaman Marmaris’te yapımı devam eden 300 odalı Devlet Konukevi’ni ise Su Ürünleri Enstitüsü yapacağını açıkladı.

3Y YALAN OLDU

SÖZCÜ'ye konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğim” vaadiyle iktidara geldiğini hatırlatarak, “16 yıllık AKP döneminde yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar arttı. Türkiye'nin kaderini ilgilendiren seçime bile OHAL'da giriyoruz. Tayyip Bey'in 3Y diye taraf ettiği projesi yalan oldu” dedi.

YAZLIK SARAY

Seçim beyannamesine Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'ne yeniden taşınacağını koyan Akşener, 113 dönümlük Okluk Koyu'nda inşası süren yazlık sarayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü yapacağını ifade etti. “Orayı Su Ürünleri Enstitüsü ya da Meslek Yüksek Okulu yapmak konusunda Muğla halkına söz verdim” diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA MİTİNG

Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır'da miting düzenleyeceğini kaydeden Akşener, şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan geçmişte muhalefete ‘Sivas'ın ötesine gidemezler diyordu' Şırnak'a Mardin'e, Muş'a, Bingöl'e, Bitlis'e ve Tunceli'ye gittim. Arife günü Van'da iftar yapacağız

VEKİL ÇIKARTACAĞIZ

Muş'tan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den milletvekili çıkartıp Meclis'e göndereceğiz. Bayramda Ahlat'taki evimde olacağım. Sofra hazırlayacağız size, çok hoş olacak yalnız orası. Ben artık kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. O gün sabah bayram namazına gidilecek dönüşte de biz kadınlar sofra kuracağız hepinize. Mitinglerde hep vurguladığım o bayram sofrasını Ahlat'ta kuracağım.

DOĞAN GRUBU SATIŞI

Doğan Grubu'nun neden satıldığını daha iyi anladım. Yüzde 90'ı senin kardeşim niye bu kadar yazık günah zorladın Ziraat Bankası'nı. Ziraat, 22 yabancı bankayla sendikasyon kredisi alarak bulabildi o parayı. O da şaibeli 850 milyon mu? Yoksa 1.2 milyar mı? Bu da meçhul. Ne kadara satıldığı da meçhul. Hiç aklım almamıştı, yüzde 90'ı senin en azından yüzde 5'ine en azından bir meşruiyet katıyor diye düşünüyordum. Gazetecilere ve işadamlarına baskı yapıldığını biliyorum. İnsanlar henüz Doğan Grubu'nun el değiştirdiğini ne kadar anladı emin değilim.”