Akşener’den Bahçeli’nin erken seçim çağrısına yanıt

Bahçeli'nin erken seçim talebine de yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erken seçimde bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak durum yoktur. Sarayın küçük ve büyük ortağı ne karar verecek bekliyoruz. İYİ Parti için hiç bir sorun yoktur." dedi

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim talebine de yanıt verdi. Akşener, “Erken seçimde bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak durum yoktur. Sarayın küçük ve büyük ortağı ne karar verecek bekliyoruz. İYİ Parti için hiç bir sorun yoktur.” dedi

Akşer’in konuşmasından satır başları:

Biz İYİ Parti olarak önce İstanbul'da 39 ilçede tek tek esnaf eli sıkarak, kapı zili çalarak vatandaşa kendimizi anlatmak ve insanların dertlerini dinlemek üzere bir çalışma başlattık. Bu haftalıkta İstanbul'da olduğumuz için buradan sesleniyorum size. Bahçeli'nin seçim talebini birlikte duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan, programlar konuşulmamıza rağmen arkadaşlarımızın çağrılmadığı bir dönemden çıkıp geldik. Erken seçim zamanında seçim bizim için sorun değildir. Bakalım Erdoğan ve Küçük ortağı Bahçeli ne karar verecek.