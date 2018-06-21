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Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

İYİ Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Twitter hesabından çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

android-time 16:14 21 Haziran 2018
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Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
İYİ Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Twitter hesabından çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek; Erdoğan’ın damadının Anadolu Ajansı’na AKP’nin oy oranını seçim gecesi saat 21.30’da yüzde 52 olearak ilan etmesini istidiğini öne sürdü.

İşte Akşener’in hesabından o çarpıcı iddianın yer aldığı tweet;

Son güncelleme: android-time 16:1521.06.2018
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