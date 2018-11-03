Akşener’den flaş ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde yapılabileceği iddia edilen ittifak konusunda an itibariyle resmi bir görüşmelerinin olmadığını açıkladı.

Kadıköy’deki Duru Tiyatro’da, Emre Kınay’ın “Bir Bu Eksikti” adlı oyununu izlemeye gelen Akşener, programdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimle ilgili olarak çok ciddi bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Her ilçe, her belde ve şehirde aday çıkarmak üzerine hazırlıklarının bulunduğunu aktaran Akşener, “İnşallah iyi olur” dedi.

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“RESMİ YA DA GAYRİ RESMİ GÖRÜŞMEM YOK”

Meral Akşener, yerel seçimlerdeki ittifak konusunda an itibariyle resmi görüşmelerinin olmadığını belirterek, “Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’dir, yani ittifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda öyledir sistem. Herkes birbiriyle görüşür o orada var onu zaten kimse engelleyemez bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok” diye konuştu. AA