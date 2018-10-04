Akşener’den MHP lideri Bahçeli’nin o sözlerine sert cevap

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yönelik sarf ettiği, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme" sözlerine Akşener'den cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli'yi etiketleyen Akşener, "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi 'büyüğünüzün' sözünü dinlediniz Sayın Bahçeli?" dedi ve Bahçeli'ye adresini verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Gün içerisinde kendisi hakkında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan Akşener, “Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey'e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum” mesajını paylaştı. İLGİLİ HABER Son dakika: Bahçeli'den İYİ Parti ve Batman saldırısıyla ilgili sert açıklama! ADRES VERDİ Akşener bir sonraki tweetinde ise “Demirden korksak trene binmezdik” dedi ve İYİ Parti Genel Merkezi’nin adresini yazarak Bahçeli’ye “Buradayım” mesajını verdi.

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