Akşener’den MHP lideri Bahçeli’nin o sözlerine sert cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Gün içerisinde kendisi hakkında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan Akşener, “Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey'e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum” mesajını paylaştı.
ADRES VERDİ
Akşener bir sonraki tweetinde ise “Demirden korksak trene binmezdik” dedi ve İYİ Parti Genel Merkezi’nin adresini yazarak Bahçeli’ye “Buradayım” mesajını verdi.
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