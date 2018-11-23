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Akşener’den o görüntülere çok sert tepki!

Almanya'da Federal sistemle ilgili görüşmelerde bulunan, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı başkanlığındaki AKP heyetine, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Hükümet kimlerle açılım masaları kuruyor?" dedi.

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Akşener’den o görüntülere çok sert tepki!
Almanya'da Federal sistemle ilgili görüşmelerde bulunan, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı başkanlığındaki AKP heyetine, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Hükümet kimlerle açılım masaları kuruyor?" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı başkanlığındaki AKP heyeti, Almanya temaslarında ‘federal yapı'yı incelemiş; Kavakçı bunu sosyal medyadan “AK Parti Genel Merkez heyetimizle gerçekleştirdiğimiz Almanya temasları kapsamında Alman Federal Konseyi Bundesrat’ı ziyaret ettik ve ayrıca Federal Sistem hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” diye duyurmuştu…

AKŞENER’DEN ÇOK SERT TEPKİ

Konuyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından sert paylaşımda bulundu.

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İşte Akşener’in o paylaşımı;

“Hükümetin görevlendirdiği bazı milletvekilleri ettikleri yemine rağmen başka ülkelerin federe devlet modellerini incelerken, hükümet kimlerle yeni açılım masaları kuruyor?
Milletin menfaatleri kimlere satılıyor?”

Ravza Kavakçı

Ravza Kavakçı

Son güncelleme: android-time 21:0823.11.2018
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