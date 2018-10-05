Akşener’den protestocular için flaş hamle

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşam İstanbul'daki evinin önünde toplanıp protesto gösterisi yapan gruptan şikayetçi olmadı. Avukatı aracılığıyla savcılığa başvuru yapan Akşener 'asıl suçlu onlar değil' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beylerbeyi’ndeki evinin önünde dün gece hareketli anlar yaşandı. MHP bir grup Akşener’in evinin bulunduğu sokağa gelerek protesto gösterisi düzenlendi. Grup dakikalarca Akşener’i protesto ederken Akşener evinde bulunuyordu. Slogan atan gruba bir süre müdahale etmeyen Akşener sloganların dozu artınca gruptakilerle görüşme girişiminde bulundu.

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“ASIL SUÇLU ONLAR DEĞİL”

Olayla ilgili bugün çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek tespit ettikleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Tespit çalışmalarının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenilirken İYİ Parti lideri Akşener, Avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak gözaltına alınan şahıslardan şikayetçi olmadığını bildirdi. Akşener’in başvurusunda ‘asıl suçlu onlar değil’ dediği öğrenildi. Bu arada MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı da Genel Merkez tarafından görevden alındı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama ise henüz yapılmadı.