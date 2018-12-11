Meral Akşener’den Sözcü’ye destek ziyareti | Son dakika haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sanki bir komedi filmi seyrediyoruz, söylerken bile gülme geliyor. Meğer Emin Çölaşan da FETÖ’cüymüş. Böyle bir şey olabilir mi? Amaç tamamen sulandırmak. Bu iddianame Cumhurbaşkanına da darbedir" dedi.

Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve Genel Sekreter Cihan Paçacı ile birlikte SÖZCÜ Ankara bürosunu ziyaret ederek, SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gazetemiz yazarları Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek ve Haber Müdürü Emin Özgönül ile görüştü. Akşener görüşmede şunları söyledi:

“Emin Çölaşan ile Necati Doğru'nun FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım şeklinde bir isnatla haklarında dava açılmış olması gerçekten çok şaşırtıcı. Bu FETÖ mücadelesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanı’nın zaman zaman yalnız başına da olsa bir mücadele yaptığına dair vatandaşdaki kanaati ortadan kaldıracak bir tavır. Her seçime gidilirken düşman kuvvet ilan edilir. SÖZCÜ'ye uzun zamandır yapılan baskıyı da hep birlikte izliyoruz. Bugün özellikle Türkiye'nin de yakından bildiği bu iki yazarla ilgili ortaya konulan tavır, FETÖ mücadelesinin sulandırılması anlamı taşır.”

“KADİR İNANIR BİLE İNANMAZ”

“Son derece gayri samimi bir durumla karşı karşıyayız. Biz FETÖ terör örgütünün siyasi ve iltisaki ayağını bulmak üzere iki ayrı araştırma önergesi verdik. Ak Parti ve küçük ortağı tarafından reddedildi. Ben Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Madem Çölaşan ve Doğru, FETÖ'nün destekçisiymiş, bütçe biter bitmez vereceğimiz araştırma önergesine Ak Parti olarak destek versinler. Kim neymiş hep beraber öğrenelim. Böyle bir saçmalık olamaz. Bu iddianame Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da darbedir. Ben bunu yapanların Tayyip Bey’e çok büyük düşmanlık ettiğine inanıyorum. Bir mücadele veriyor diye algımız vardı. O da gidiyor. Çölaşan'dan FETÖ'cü çıkar mı? Buna Kadir İnanır bile inanmaz. Bu dava asla kabul görmez. Ak Partililer de dahil kabul görmez.”

CHP HEYETİ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca ve Gamze Akkuş İlgezdi ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç da SÖZCÜ Ankara bürosunu ziyaret etti. Özkan “SÖZCÜ kurulduğu günden bu yana FETÖ ile mücadele ediyor, şimdi FETÖ'cü çamuru atılıyor, buna kim inanır” dedi.

Engin Özkoç da, “Bir korku dalgası yaratılmak isteniyor. Asıl amaç suçun içeriği değil, asıl amaç çok net ‘Herkese istediğimizi yapabiliriz, kanıta gerek yok' deniyor. Tek bir vücut olarak mücadele edilmeli. Hiç kimse SÖZCÜ ile ilgili ‘acaba' bile diyemez. Bu mücadelede sıkıntı var, yükünü çekiyorsunuz ama ihtiyacımız olan da sizin gibi insanların duruşu” açıklamasını yaptı.

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