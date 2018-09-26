AKÜ fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

İstanbul Tuzla'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir AKÜ fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Tuzla Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir akü fabrikasında yangın çıktı. İçinde kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi Organize Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri yaptı. Ekipler tarafından fabrikada bulunan işçiler kısa sürede tahliye edildi.

Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebilirken olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken fabrikada maddi hasar meydana geldi. (Ajanslar)