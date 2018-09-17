‘Al damadı gödevden ekonominin ateşi düşer’

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ekonomide ferahlığın sağlanabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı makamına çözüm sunduklarını söyledi ve Bakan Berat Albayrak'a yüklendi.

Partisinin Konya il divan toplantısında konuşan Konya eski milletvekili Lütfi Yalman, ekonomideki sorunun Amerika ve Brunson olmadığını, istenilen faizin gerçekleştiğini ve sıranın tavizlerin verilmeye geldiğini dile getirdi.

Dünya piyasasında ekonominin güvene dayalı olduğunu da dile getiren Yalman, “Ülkemizde ekonominin düzelmesi güvene bağlı, bu güvenin de sağlanması için, al damadı görevden doların, ekonominin ateşi düşer” dedi.

İngiltere’ye yapılan ziyaretler sonrası faizlerin artırıldığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, “bugün Türkiye yüksek faizlerle borçlandırılıyor. Bu borçlandırmalarla tavizlerde vermemizi istiyorlar. Kıbrıs’ı istiyorlar, askerimizi çekmemizi istiyorlar. Doğalgaz aramalarında hiçbir hak talep etme diyorlar. Sınırın öte tarafında kurulmak istenen devleti, YPG’yi tanıyın diyorlar”, açıklamalarında bulundu.