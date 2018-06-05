Alaattin Çakıcı: Kendime af istemiyorum, talebim tüm kader mahkumlarınadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "geri adım atmamız mümkün değildir" dediği af konusuyla ilgili ilk açıklamasının ardından cezaevinde ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı, basın danışmanı aracılığıyla açıklama yaptı, "Kendime af İstemiyorum, af talebim tüm kader mahkumlarınadır. Göz ardı etmeyin" dedi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan Alaattin Çakıcı basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile gündemdeki af konusuyla ilgili açıklama yaptı. Af konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Çakıcı, adaletin kişiler için değil, tüm toplum için olduğunu belirterek, Bahçeli’nin af talebini geri çevirmemesini istedi.

Devlete ihanet edenler ile cinsel istismar suçluları ve kadın katillerinin dışındakiler için af çıkarılmasını isteyen Çakıcı, açıklamasında, “Sayın Bahçeli’nin bu onurlu talebini geriye çevirmeyiniz. Yeter ki Sayın Bahçeli ile birlikte bu affı gerçekleştirin, oraya da bir madde koyup ‘Alaattin Çakıcı bu kısmi aftan yararlanamaz’ deyin. Lütfen. Siz yeter ki kader mahkumlarına kısmi af veriniz. Bu cümleyi kalbi söylediğime Allah şahittir” ifadesini kullandı.

Çakıcı’nın uzunca kaleme aldığı açıklamasını ise şöyle bitirdi;

Hiç kimsenin özgür iradesini yönlendirme hakkına sahip değilim. Lütfen 2014 ile 2018 arasındaki videoları basın açıklamaları iyi izlemelerini ve daha evvel dile getirdiğim 2002’den 2014’e kadar video ve basın açıklamalarını izlemelerini, 2014 başından itibaren – 15 Temmuz’a kadar ve 15 Temmuz’dan günümüze kadar, tüm videolarda basın açıklamalarını milletimizin izleyip gelinen çizgi doğruysa vicdanınıza danışın. Allah rızası için, doğru olan kararı özgür iradenizle vermelisiniz. Tüm oy verecek kitlelere sesleniyorum; İçinizde Recep Tayyip Erdoğan’ı sevenler ve sevmeyenler olabilir. 8-9 yıl yanlış insanlarla yol ortaklığı yapmış olabilir. İşte o yol arkadaşları; Siyonist üst akıl ve ABD’nin kullandığı Hitler olduğunu da sakın unutmayın. Sözlerimden yanlış anlam çıkaranlara sesleniyorum; ömrümde babama bile yalakalık yapmadım. Bu benim gördüğüm fotoğraf. 9 sayfalık yazımda gördüğüm doğru ve yanlışları, devletimizin bekası için yapılması gerekenleri şahsım adına kaleme aldım. Bu kaleme aldığım konuları ister ciddiye alın, ister almayın. Yukarıda belirttiğim gibi; benim gördüğüm fotoğraflar bu. Rabbim ülkemiz ve coğrafyamız üzerindeki 21. yy en geniş kapsamlı Haçlı seferinden ülkemizi ve insanlığı korusun. Bu yazdığım, bu seçim sürecindeki son mektubumdur. Başta Bilge insan, Bilge devlet adamı; Sayın Devlet Bahçeli’ye Aziz Türk milletine ve Sayın cumhurbaşkanına Saygılarımla arz ederim.