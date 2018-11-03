Alacak kavgasının sonu kötü bitti!

Olay, Elbeyli- Çobanbey karayolunda meydana geldi. Tarım arazisinde karşılaşan Akif Uyanık ile Nihat E. arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat E., silahla Akif Uyanık’a ateş açtı.
Yaralanan Uyanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Nihat E. ise gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor. DHA
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