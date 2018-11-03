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Alacak kavgasının sonu kötü bitti!

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Nihat E. (25), borç-alacak nedeniyle tartıştığı Akif Uyanık'ı (22) silahla vurarak öldürdü.

android-time 21:17 3 Kasım 2018
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Alacak kavgasının sonu kötü bitti!
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Nihat E. (25), borç-alacak nedeniyle tartıştığı Akif Uyanık'ı (22) silahla vurarak öldürdü.

Olay, Elbeyli- Çobanbey karayolunda meydana geldi. Tarım arazisinde karşılaşan Akif Uyanık ile Nihat E. arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat E., silahla Akif Uyanık’a ateş açtı.

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Yaralanan Uyanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Nihat E. ise gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.  DHA

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