Alaçatı’da her şey pahalı, su yüzde 50 ucuz

Alaçatı’daki milyonlarca lira değerindeki villaların sahipleri ve fahiş fiyatlarla gündeme gelen ticari işletmeler suyu yüzde 50 indirimli kullanıyor

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Türkiye'nin en gözde tatil adreslerinden biri.

İş, sanat ve magazin dünyasının önde gelen isimlerinin tercih ettiği Alaçatı, belde iken 2014 yılında yürürlüğe giren “Büyükşehir Yasası” kapsamında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalleye dönüştürüldü.

Son dönemde fahiş fiyatlar, mafyatik hesaplaşmalar ve alt yapı sorunlarıyla gündemde olan Alaçatı, Çeşme'deki diğer mahallelerin aksine suyu yüzde 50 indirimli kullanıyor.

6360 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesi'ne eklenen yasa hükmü sayesinde, mahalleye dönüştürülen beldelerde bulunan abonelere farklı tarife uygulandığı için Alaçatı'daki milyonlarca lira değerindeki villalar ve fahiş fiyatla gündeme gelen ticari işletmeler suyu yarı fiyatına kullanıyor.

İZSU faturalarına göre, Çeşme'nin diğer mahallelerinde oturanlar şebeke suyu ve atık su için metreküp başına toplam 4.81 TL öderken, Alaçatı sakinleri 2.40 TL veriyor.

Hali hazırda Çeşme'nin diğer mahalleleri suyun metreküp birim fiyatına hali hazırda 3.21 TL, Alaçatı'da yaşayanlar 1.60 TL ödüyor. Atık su kullanım bedelinde ise ilçenin diğer bölgelerinde oturanlar metreküp başına 1.60 TL öderken Alaçatı sakinleri 0.80 TL ödüyor.