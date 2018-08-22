Aladağ terfisine isyan!

Adana’nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 11’i kız çocuğu 12 kişinin ölümüyle sonuçlana yangın nedeniyle ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Aladağ eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’ın Çukurova İş Adamları Ortaokuluna müdür olarak atandığı ortaya çıkması tepkiye neden oldu. TBMM Aladağ Yangınını Araştırma Komisyonu üyesi Milletvekilleri SÖZCÜ’ye ‘’Aladağ yangını devam ediyor. Türkiye yeni Aladağlara gebedir’’ dediler.

Aladağ'da 29 Kasım 2016'da gerçekleşen ve 11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yurt yangını sonrası, aralarında Mehmet Aktaş'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında 2-15 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Aktaş bu olaydan sonra görevden alınıp sosyal bilgiler öğretmeni yapılmıştı. Şimdi ise müdür oldu.

‘OLAYIN ÖZÜNE İNİLMEDİ’

TBMM Aladağ yangınını araştırma komisyonu üyesi CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Balbay SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ''Samanlıkta kaybedilen iğne güneşte arandı. Eğer olayın özüne inilse gerçek suçlulara, tarikatlara gidilecekti. Çocukları ölen aileler ‘Süleymancıların yönlendirmesiyle çocuklarımızı o yurtları gönderdik' dediler. Şimdi bazıları ödüllendiriliyor. Aladağ yangını devam ediyor. Türkiye yeni Aladağlara gebedir'' dedi.

BAKAN ZİYA SELÇUK'A ÇAĞRI

Komisyon üyesi ve CHP Eskişehir eski Milletvekili Gaye Usluer de SÖZCÜ'ye, ‘'Yaşanan olaydan ders almamak, suçu olanları görmezden gelmek gelecekte benzeri olayları yaşanmasına göz yummaktır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu atama hiç doğru değil. Çocukları ölen ailelerin göz yaşları dinmedi. Aileler halen haksızlığa karşı direnç gösterirken bu atama resmen duyarsızlıktır'' dedi.

‘ÖLMÜŞ BEDENLERE BİLE SAYGI YOK’

Komisyon üyesi CHP İstanbul eski Milletvekili Gülay Yedekçi de ‘'Sorumlular adeta ödüllendirildiler. Basit kınama cezası verilerek konunun üzerine gidilmedi'' dedi ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

‘'Yangını incelemek için gittiğimizde binanın tamamı yıkılmıştı ve deliler karartılmıştı. Görevini layıkıyla yapmaz, çocukların can verdiği bir olayda da yer alsan da seni koruruz deniyor. Halbuki çocukların korunması lazım. Ölmüş bedenlere saygı yok. O insanların görevden el çektirilmesi gerekir. Plastikten yangın kapısı vardı. Çocuklar öldü, caydırıcı ceza da verilmedi''