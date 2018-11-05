Alanya sahilinde ceset alarmı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabaha karşı denizde iki ceset bulundu. Cesetlerden birisinin 30-35 yaşlarında bir erkeğe diğerinin ise 20-25 yaşlarında bir kadına ait olduğu açıklandı. Cesetleri fark eden güvenlik müdürü "Önce ses duydum. Yüzüp vardığım zaman cesetlerle karşılaştım" dedi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Avsallar bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan Yavuz Albayrak, denizden bir duyunca, suyun yüzeyinde kırmızı ve beyaz rekli iki kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Denize giren Albayrak, yüzerek gittiği yerde birisi kadın iki kişinin cesedi ile karşılaştı.

Çevredekilerin yardımıyla isimleri öğrenilemeyen iki kişinin cesedi kıyıya çıkartılırken olay jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen Alanya İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30-35 yaşlarındaki erkek ile 20-25 yaşları arasındaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İki kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

(İHA)

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