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Alanya’da 4 yıldızlı otelde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon dolayısıyla kapalı olan 4 yıldızlı 6 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın, büyük çapta hasara yol açtı. Otelinin boş olması, olası bir faciayı önledi.

android-time 09:13 31 Ekim 2018
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon dolayısıyla kapalı olan 4 yıldızlı 6 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın, büyük çapta hasara yol açtı. Otelinin boş olması, olası bir faciayı önledi.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki Grand Santana Otel’in giriş katındaki mutfak ve restoran bölümünde, saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bütün katı saran alevler, daha sonra otelin 1 ve 2. katlarına da sıçradı.

DHA

DHA

Haber verilmesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otelin mutfak ve restoran bölümünün yanı sıra 1 ve 2. katları, kullanılamaz hale geldi. Otelin üst katları da dumanla doldu.Sezon dolayısıyla kapalı olan otelde boş olması, olası bir faciayı önledi.

DHA

DHA

 

DHA

DHA

(DHA) –

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Son güncelleme: android-time 09:3531.10.2018
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