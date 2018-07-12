Alanya’daki otelde 72 kişi zehirlendi!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir otelde tatil yapan yarısı çocuk 72 kişi belirlenemeyen bir nedenden dolayı zehirlendi.

Zehirlenen tatilciler ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. İlçenin Kestel Mahallesi’nde bulunan bir otelde tatil yapan tatilcilerin bazıları öğleden sonra fenalaştı ve kusma ile mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Akşam saatlerine yaklaşıldığı sırada ise otelde kalanların çoğunda aynı şikayet görüldü. Çoğunluğu çocuk olan fenalaşanların otelin koridorlarına kusmaya başlaması üzerine aileler durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Otele gelen yaklaşık 25 ambulans ve kendi imkanlarıyla 72 kişi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan zehirlenenlerin bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise müşahede altına alındı.

“TEMİZLİK YAPILMIYORDU”

Otel müşterilerinden Hasan Ateş, 7 gündür otelde olduklarını belirterek, otelin en büyük sıkıntısının hijyen olduğunu iddia etti. Ateş, “Sıkıntılardan en büyüğü temizlikti. Temizlik yapılmıyordu. Yemekhanelerde servis yapanlar temizlik konusunda eksikti. Hijyenik değildi. Ben de 3 gün önce rahatsızlandım. Havuzu kullanmamdan kaynaklanmıştı. Şu anda iyiyim. Çocuklarım da aynı rahatsızlığı yaşadı. Ben yemek yerken sadece salatayı tercih ettim” dedi.

“YAZIK GÜNAH”

Hastaneye tedaviye gelen Hesna Özbilge şöyle dedi; “Söylenecek çok şey var ama karşımızda bir yetkili bulmak mümkün değil. Pazartesi otele giriş yaptık. İslami tatil olayını kullanarak Şubat ayında erken rezervasyon yapmıştık. Verdiğimiz bedelin sonucunda alacağımız hizmetin bu olduğunu söylüyorlar. Günlerdir bardak ve tabaklar kirli olduğunu uyarmamıza rağmen sadece bizim şikayet ettiğimizi söylediler. Sonuçta teker teker günlerdir yetişkinler dahil acil servise gelip serum takılıyor ve iğne yapıyorlar. Bugünde toplu bir şekilde geldiler yaklaşık sanırım 50-60 kişi var içeride. Hakikaten şuan damga vurdu bütün insanların tatiline bu otel. Yazık günah herkese geçmiş olsun. İnternette yapılan yorumlara dikkat etsinler. Biz etmedik, başımıza bunlar geldi” Otel tarafından müşterilere paralarının iade edileceği söylenirken, otel yetkilileri olayla ilgili olarak bir açıklamada bulunmadı. Yaşanan zehirlenme olayının ardından yetkililer otelin bölümlerinde numune alarak incelemeye götürdü.

DHA