Alara’dan acı haber geldi!

Üniversite öğrencisi Alara Karademir'in, okulun Ankara'ya düzenlediği gezide, hocası Hasan Atilla Güngör'ün odasında intihar ettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Karademir’in beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

İntihar olduğu iddia edilen olay, 24 Mart’ta yaşandı. Başak Alara Karademir ile öğretim üyesi Yrd. Doç. Hasan Atilla G. arasında iddialara göre tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın Karademir özür dilemek için odasına çekilen Yrd. Doç. Hasan Atilla G.’nin odasına gitti. Bir süre sonra odadan çıkan Hasan Atilla G. tekrar odasına döndüğünde banyoda Karademir’in baygın halde yatarak buldu.

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Otel görevlileri tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İntihar teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen Karademir, kaldırıldığı hastaneden yoğun bakım ünitesine alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken öğretim üyesi Hasan Atilla G. alınan ifadesinin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken Alara’dan kötü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Karademir'in beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.