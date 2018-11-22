Alattin Çakıcı operasyonunda 17 kişi için ‘tutuklansınlar’ talebi

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüpheliden; 17'si tutuklanması, 4'ü de adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 5’i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 21 zanlıdan 4’ü adli kontrol uygulanması, 17’si ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.