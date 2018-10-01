ALES puan hesaplama: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES'e katılan öğrenciler sonuçlardan önce puanlarını hesaplamak istiyor. Haberimizden ALES puan hesaplama tablosuna ulaşabilirsiniz. ÖSYM ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu. İşte puan hesaplama tablosu ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ALES sonuçları 25 Ekimde açıklanacak. Sınav sonuçlarından önce puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler aşağıda yer alan ALES puan hesaplama tablosundan yararlanabilir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN?

ALES sınav soruları ve cevapları, ÖSYM’nin geçtiğimiz yıllarda gösterdiği uygulamalara göre sınavın yapıldığı günün ardından 10 gün içerisinde erişime açılmaktadır. ALES sonuçları 25 Ekim 2018‘de açıklanacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.



Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.