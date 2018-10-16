ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini duyurdu

ÖSYM ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Lisansüstü eğitimini tamamlamak isteyen adayların katıldığı ALES'te sonuçlar için beklenen tarihe kısa bir süre kaldı. Aynı zamanda ALES sonuçlarınından önce, adaylar puanlarını hesaplamak için ALES soru ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından duyurulmasını bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sona erdi. Öğrenciler ALES sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 30 Eylül 2018 tarihinde 81 ilde yapılan ALES sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak. İşte merak edilen detaylar…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN?

ALES sınav soruları ve cevapları, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıllarda gösterdiği uygulamalara göre sınavın yapıldığı günün ardından 10 gün içerisinde erişime açılmaktadır. ALES sonuçları 25 Ekim 2018‘de açıklanacak.



ALES SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.