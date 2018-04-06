Alev alev yanan hastanenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Hastanesinde dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hastanenin dış cephesini sardı. Büyük panik ve korkunu yaşandığı yangın itfaiyenin yoğun çabası ile söndürüldü. Söndürme çalışmaları sabaha kadar süren yangında ölen yada yaralan olmazken hastanede yatan hastalar başka hastanelere sevk edildi.

Hastane içinde büyük panik

Yangın sırasında hastane içinde büyük panik yaşandı. Tedavi gösteren hastalar tahliye edilirken yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka cep telefonu kamerası görüntünde ise itfaiyenin yangına hastane içinden ulaşması yer alıyor.

Son hali havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Hastanesinde dün akşam çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları sabaha kadar sürerken, hastanenin son hali havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, yaşanan panik anları kameralarca kaydedilmişti. İtfaiye ekipleri bu sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Yangın sonrası hastanenin son durumu ise sabah havadan görüntülendi. Yangında hastanenin dış kısmının büyük bölümünün yandığı görülürken, polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



İSTANBUL DHA/İHA