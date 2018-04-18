Aleyna Can davası… ‘Katilleri’ birbirini suçladı!

İstanbul Kartal’da günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can’ın öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Genç kızın erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 şüpheli de cinayetle ilgili birbirini suçladı.

Kartal Cevizli Mahallesi'nde, 30 Kasım 2017 tarihinde 17 yaşındaki Aleyna Can, günlük kiraya verilen dairede başından vurularak öldürüldü. Olaydan birkaç gün sonra genç kızın erkek arkadaşı Bayram Ekici ile Mesut Vural tutuklandı. Aleyna Can'ın öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, Aleyna Can'ın erkek arkadaşı şüpheli Bayram Ekici (25), olaydan birkaç gün önce Kartal Cevizli'de bir oda kiraladı. İlerleyen günlerde Aleyna Can, Bayram Ekici'nin kardeşi Ercan Ekici (22) ve Mesut Vural (22) da daireye geldi.

BELİNDE SİLAHLA GELDİ

Şüpheli Bayram Ekici olay günü Mesut Vural'ın belindeki tabancayı fark etti ve ‘dışarıda sıkıntı olur, polis kontrolüne takılırsın' diyerek odaya bırakmasını söyledi. Bunun üzerine Mesut Vural, tabancayı odadaki çekmeceye bıraktı. Evden ayrılan Ercan Ekici ile Mesut Vural gezdikten sonra, eve gelerek Bayram Ekici ve Aleyna Can'ın olduğu odada oturdu. Çekmeceye koydukları silahı alan şüpheliler, silahı ateşleyerek Aleyna Can'ı başından vurarak öldürdü.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Şüpheli Bayram Ekici savunmasında, silahın şüpheli Mesut Vural'ın elinde olduğunu ve onun ateşleyerek Aleyna Can'ı öldürdüğünü söyledi. Şüpheli Ercan Ekici savunmasında, olay sırasında başka odada olduğunu, silah sesi üzerine kardeşi Bayram Ekici ile birlikte Mesut Vural ve Aleyna Can'ın odasına girdiğini, Mesut Vural'ın elinde silah gördüğünü ifade etti. Şüpheli Mesut Vural ise, olay günü herkesin aynı odada oturdukları sırada Ercan Ekici'nin çekmecedeki silahı eline alıp oynamaya başladığını, mekanizmayı çektiği anda silahı almak için uzandığını söyledi. Silahı tutunca, Aleyna Can'ın vurulduğunu anlattı.

GÜVENLİK KAMERASININ ŞİFRESİNİ SORDULAR

Olaydan sonra Bayram Ekici ve Mesut Vural resepsiyon görevlisine kameraların şifresini sordu ve ardından Mesut Vural'ın aracına binerek olay yerinden kaçtı. Bayram Ekici ise eşyalarının bulunduğu çantayı kaldığı odadan çıkararak, karşı odaya bıraktı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İddianamede, şüpheliler Bayram Ekici, kardeşi Ercan Ekici ve arkadaşı Mesut Vural'a “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca Bayram Ekici hakkında “kanuna aykırı bıçak veya diğer aletleri bulundurma” suçundan 1 yıla, arkadaşı için ise “ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma” suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.