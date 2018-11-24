Ali Çöpçü kimdir? Sinop AKP Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü kaç yaşında?

AKP Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü oldu. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 40 Belediye Başkan adayı arasında yer alan Ali Çöpçü en merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, AKP Sinop Belediye Başkanı Adayı Ali Çöpçü kimdir?

Yerel seçimler yaklaştıkça siyasi partilerin aday isimleri de belli olmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı. AKP'nin Sinop adayı ise Ali Çöpçü oldu. Peki, Ali Çöpçü kimdir?

ALİ ÇÖPÇÜ KİMDİR?

Ali Çöpçü teşkilata kendisini tanıtmak için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; 1981 Sinop Merkez doğumluyum. Orta ve Lise öğrenimimi Sinop merkezde tamamladım. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Analiz, Denetim ve Muhasebe alanlarında 2 yıl aktif akademi eğitim merkezinde eğitim aldım. Evliyim. Stajer mali müşavir olarak muhasebe işi ile iştigal etmekteyim.