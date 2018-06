İzmit'teki Down Cafe'yi ziyaret eden Ali Türkşen, burada down sendromlu bir vatandaşla bilek güreşi yaptı.

İYİ Parti İzmit Milletvekili adayı Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, seçim çalışmaları kapsamında bir kafeyi ziyaret etti. İzmit’teki Down Cafe’yi ziyaret eden Türkşen, burada down sendromlu bir vatandaşla bilek güreşi yaptı. Türkşen sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bilek güreşinde rakibine yenildi. Ali Türkşen, videoya “İzmit Down cafeye giderseniz bilek güreşi yapmayın, yeniyorlar…” notunu düştü.