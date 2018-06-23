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Alibeyköy barajında facia!

Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuğun cansız bedeni bulundu.

android-time 14:27 23 Haziran 2018
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Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuğun cansız bedeni bulundu.

Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı’na girdi. Baraj kenarında bulunanlar, çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu. Sudan çıkarılan Nurullah Yanak hastaneye götürüldü. Gözden kaybolan diğer çocuklar içinse olay yerine dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri geldi. Kurtarma botuyla arama yapan ekipler önce Şefik Yanak’ı ardından da Mustafa Altan’ı çıkardı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 16:5623.06.2018
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