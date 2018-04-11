Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı

Azerbaycan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimini yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak Aliyev'i tebrik etti.

Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin ilk sonuçlar gelmeye başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçimi kazandı.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan´da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev´i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğuna değindiği görüşmede, Aliyev’e Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti. Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev´in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Azerbaycan’ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA TEBRİK ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev´i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Başbakanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev´i, Azerbaycan´da 11 Nisan´da gerçekleştirilen seçimlerde görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir” denildi. DHA