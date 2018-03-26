Alkol sonrası kavga can aldı

İstanbul Üsküdar’da iki grup arasında çıkan "Burada içki içemezsiniz" tartışması kanlı bitti. Aldığı bıçak darbeleri sonucu Fırat Hayal (29) hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bıçağı kullanan Semih Ö. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 4 Şubat’ta Üsküdar’a bağlı Zeynep Kamil Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, 29 yaşındaki Fırat H. ve arkadaşları gece geç saatlerde Zeynep Kamil Mahallesi’nden geçiyordu. Bu esnada sokak başında bulunan bir grupla karşılaştılar. Grup, yanlarında alkol şişeleri bulunan Fırat H. ve arkadaşlarına “Burada içki içemezsiniz” demesi üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma yerini arbedeye bıraktı. Arbede esnasında Semih Ö. isimli şüpheli belindeki bıçağı çıkarıp rastgele salladı. Fırat H. aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybederken Yavuz Selim Ü. (37) ve Ender E. (28) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürürken, polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliğini belirleyerek harekete geçti. Yapılan baskın sonucu cinayet zanlısı Semih Ö. ile birlikte olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarda Semih Ö.’nü daha önceden de Teoman Ulubey Çakır, cinayetindeki davada isminin geçtiği öğrenildi. Adliye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.