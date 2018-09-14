Alkol tüketiminde sondan ikinciyiz

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve Orta Asya’da yılda kişi başına tüketilen alkol oranını açıkladı. Yılda sadece 1.5 litre içki içen Türkiye sondan ikinci oldu...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Sağlık Raporu'nu açıkladı. 53 ülkenin yer aldığı raporda, kişi başına yıllık tüketilen alkol miktarı hesaplandı.

Buna göre en çok içki tüketen ülke 15.2 litre ile Litvanya oldu. Onu 12.7 litre ile Çekya ve 12.6 litre ile Belçika takip etti. Rusya ise 10.1 litre ile ilk 10'a giremedi ve yılda 11 litre alkol tüketen Almanya'nın gerisinde kaldı. Listenin son üç sırasını Azerbaycan, Türkiye ve Makedonya oluşturdu. Makedonya'da yılda 1.13 litre içki tüketilirken, Türkiye'de bu sayı 1.5, Azerbaycan'da ise 2.1 olarak gerçekleşti.

Kanserde 185 ülke arasında 53'üncüyüz

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada kansere yakalanma oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre kansere en sık rastlanan ülke Avustralya oldu. Bu ülkede 10 bin kişiden 47'si kansere yakalanıyor. Onu 10 binde 44 ile Yeni Zelanda ve 10 binde 37 ile İrlanda takip etti. Türkiye ise 185 ülkenin yer aldığı listede 53'üncü sıraya yerleşti. Türkiye'de kanser oranı 10 binde 23 olarak gerçekleşti. Listenin son üç sırasında Gambiya, Nijer ve Yemen yer aldı. Gambiya'da 10 binde 6, Nijer'de 10 binde 7, Yemen'de ise 10 binde 8 kanser vakası görüldü.