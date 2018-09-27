Alkollü kadın sürücü ‘dur’ ihtarı yapan polise çarptı! O anlar kamerada

Bartın'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y. (33), polis memuruna çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan polis memuru, tedaviye alındı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Karaçay Mahallesi’nde meydana geldi. Sibel Y. idaresindeki otomobil, uygulama noktasında ‘dur’ ihtarı yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu’na çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Turgut Çakıroğlu’na ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sibel Y.’nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bartın’da ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y.’nin, polis memuru Turgut Çalıkoğlu’na çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Çalıkoğlu’nun otomobili durdurmak için işaret yaptığı, ancak ikaza uymayan sürücünün çarpması ile polis memurunun havaya fırlaması ve diğer polislerin yaşadığı panik anları yer aldı. DHA