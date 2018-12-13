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Almanya’dan ihbar geldi, Bolu’da arandı… O otomobil Konya’da tamirhanede çıktı

Bolu'da, Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Bolu Dağı mevkisinde arama kurtarma çalışması başlatılan otomobil Konya'da bulundu.

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Almanya’dan ihbar geldi, Bolu’da arandı… O otomobil Konya’da tamirhanede çıktı
Bolu'da, Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Bolu Dağı mevkisinde arama kurtarma çalışması başlatılan otomobil Konya'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Almanya’dan, İl Jandarma Komutanlığı’nı arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının Bolu’dan imdat sinyali verdiğini bildirerek, araçlarının bulunmasını talep etmesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan çalışma tamamlandı.

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Arama kurtarma çalışmasına Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (Boloff ) de destek verdi.

Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, Bolu Dağı mevkisinde arama kurtarma çalışması başlatılan otomobile Konya'da ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmasına Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (Boloff ) de destek verdi. FOTO:AA

Almanya’dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, Bolu Dağı mevkisinde arama kurtarma çalışması başlatılan otomobile Konya’da ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmasına Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (Boloff ) de destek verdi. FOTO:AA

Ormanlık alana arazi araçlarıyla gelen kulüp üyeleri, jandarma ve AFAD ekiplerinin giremediği alanlarda kaybolduğu belirtilen edilen otomobili aradı.

Çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri de 8×8 paletli araçlar bölgede arama yaptı.

Arama çalışmalarının devam ettiği esnada otomobil firmasının Almanya’daki yetkilileriyle iletişime geçen Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın şasi numarasını alarak ruhsat sahibine ulaştı.

FOTO:AA

FOTO:AA

Aracın ruhsat sahibiyle telefon görüşmesi yapan jandarma ekipleri, kaybolduğu belirtilen otomobilin Konya’da olduğunu belirledi.

Otomobilin imdat sinyalini aktif hale getiren düğmeye, aracın Konya’daki bir sanayi sitesinde tamir edildiği esnada basıldığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışma yürüttüğü ve kar kalınlığının 15-20 santimetre olduğu bölgede, drone ile de tarama yapılmıştı.

AA

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Son güncelleme: android-time 17:5013.12.2018
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