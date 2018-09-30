Son dakika: Almanya’dan skandal karar! Türkiye’ye silah ve askeri zırh satımını durdurdu

Almanya'nın, bu yılın mart ayından itibaren Türkiye’ye ağır zırhlı araç ve zırhlama materyalleri ihracatını büyük oranda kestiği ortaya çıktı. Geçen yıl Türkiye’ye 138 kez ve 34,2 milyon euroluk silah ihracatı yapan Almanya, YGP/PYD’ye operasyon başladıktan sonra yalnızca 16 kez acil durum nedeniyle, sadece 916 bin euroluk silah parçası göndermişti.

Almanya, Türkiye'ye ağır zırhlı araç ve zırhlı araçlarda kullanılacak çelik ihracatını “çok acil işler” dışında durdurdu. Türkiye özellikle Almanya'dan aldığı Leopar 2 tanklarının yenilenmesi, tamiri ya da yedek parçaları için Almanya'dan zırh veya türevlerini alıyor. Alman hükümetinin bu yılın mart ayından sonra sadece 916 bin euroluk parça ya da zırha izin verdiği öğrenildi.

PYG/ YPG'YE OPERASYONA KIZDI

Yeşiller Milletvekili Omid Nouripour'un soru öngergesine cevap veren Alman Maliye Bakanlığı, 2016'da Türkiye'nin 213 kez silah ve parça alım talebine olumlu yanıt verdiklerini açıkladı. Bu yıl 1 Ocak-13 Mart arasında 34 talebe olumlu yanıt verildiği, bunun karşılığında 9.7 milyon euro alındığı belirtildi.

Ancak, Türkiye'nin Suriye'de PYD/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlardan sonra Türkiye'nin taleplerinden sadece 16'sına olumlu yanıt verildiği, bunun da toplam değerinin 916 bin euro olduğu açıklandı. Oysa, 2017 yılında Türkiye'ye 138 kez ihracat izni verilmişti ve 34,2 milyon dolarlık silah ya da parça satılmıştı.

“EVET, AŞAMA AŞAMA DURDU”

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı PYD/YPG operasyonları nedeniyle silah satışlarının bu şekilde durdurulduğu ilk kez açıklandı. Almanya, bu tavrıyla Leopar 2 tanklarının Suriye'de kısıtlı kullanımını amaçlıyor. Suriye'deki çatışmalarda zarar gören tankların, tamiri ya da yedek parçası için zorluk çıkarılmasının asıl nedeni, bu terör gruplarına karşı yapılan operasyonları sınırlandırabilmek. Türkiye’nin zarar gören bir çok tankının bu nedenle tamir edilemediği öğrenildi.

ERDOĞAN: EKİMDE KONUŞALIM

Ekim ayının sonunda Alman Maliye Bakanı Peter Altmaier'in Türkiye ziyareti de bu açıdan önem taşıyor. Çünkü, bu tür silah ihracatlarında son sözü söyleyenlerden biri de Alman Maliye Bakanlığı. Erdoğan'ın Berlin gezisinde bu konunun gündeme geldiği, özellikle dijitalleşme, yüksek teknoloji ve ağır zırhlı silah sanayii konusunda işbirliğinin yeniden değerlendirilmesinin Türkiye tarafından talep edildiği belirtiliyor.