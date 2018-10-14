‘Alo ben belediye başkanı’

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran yaklaşan yerel seçimler öncesi harekete geçti. 0312 alan kodlu bir numara ile ilçedeki tüm telefonları arayan başkan, yaptığı icraatları antalıp yeniden aday olacağını belirten bir ses kaydı dinletiyor. CHP'li meclis üyelerinin de tepkisini çeken bu reklam çalışmasının masrafı ise henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık ‘tasarruf’ çağrısı yaptığı şu günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesi ilginç bir ‘reklama’ tanık oluyor. AKP'li Körfez İlçesi Belediye Başkanı İsmail Baran 2019’un Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için ‘telefondan’ oy istiyor. 1 dakikalık bir ses kaydı hazırlayan İsmail Baran özel bir şirketle anlaştı ve Körfez ilçesinde yaşayan 110 bin 921 seçmenin ev ve cep telefonlarını aratarak bu mesajı dinletti.

ÖZEL TELEFON MESAJI

İsmail Baran'ın mesajında şu ifadeler yer aldı; “Sevgili Körfezli hemşehrim. Ben Belediye başkanınız İsmail Baran. Sizlere 4 buçuk yıldır hizmet etmekten dolayı bahtiyarım. Körfez sevdamız ile 400 milyon yatırım yapmanın, Türkiye'de 3 bin 200 öğrenciye burs veren bir belediye olmanın ve her şeyden önce 162 bin gönül köprüsü kurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yolunda sizlere olan hizmet aşkımız artarak devam edecektir. Hep birlikte hizmet dolu yıllar diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum.”

AKP'li başkanın telefon mesajına ek olarak bir de özel video hazırladığı, bu videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı öğrenildi.

“DENETİME MUHALEFETİ ALMIYORLAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan belediyenin CHP'li Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Tayfun Balıkçı, “Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran reklam konusunda her türlü harcamayı yapıyor. Videolar çekip, pankartlar hazırlıyordu. Bizce o bile gereksizdi ancak bu son olayda savurganlıkta adeta çağ atladı. Bu telefonla reklam işine kaç para ödendi bilmiyoruz. Ödemeleri bizden kaçırıyorlar. Sırf bu sebeple denetim komisyonuna CHP'li üyeleri almıyorlar. 3 AKP'li meclis üyesi denetliyor belediyeyi. Dolayısıyla biz ve kamuoyu belediye harcamaları konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. Körfez Belediyesi, yıllık bütçesini bile geçmiş dönemlerden kalan gayrimenkulleri satarak oluşturuyor. Lüzumsuz tek bir liranın harcanmaması lazım. Ancak bizi dinleyen yok” ifadelerini kullandı.