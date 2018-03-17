Alo Fetva’yı bu fetvalar kapattı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘’Alo Fetva’’ hattı sistem değişikliğine gitti. Artık sorulara anında sözlü olarak değil, yazılı olarak daha sonra cevap verilecek. Yazılı cevaplar ilçe veya il müftüsünün ya da Din İşleri Yüksek Kurulu’nun onayı olmadan gönderilemeyecek. ‘’Alo Fetva’’ bugüne kadar ‘’Babanın kızının vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması haramlık oluşturmaz”, “Erkek, telefon, faks, mektup, mesaj ve internetle de eşinden boşanabilir” gibi cevapları nedeniyle tepki çekmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Alo Fetva 190 Dini Danışma Hattı 2012 yılında açıldı. Yurtiçinden ve cep telefonlarından ücretsiz olarak ulaşılabilme kolaylığı da getirildi. Kadınların, kadın operatöre; erkeklerin ise erkek operatöre soru yönelttiği hat, soru sormak isteyenleri bulundukları şehrin müftülüğüne de yönlendiriyordu.

Sorulara verilen yanıtlar tepki çekmeye başlayınca, Alo Fetva hattı önce askıya alındı. Ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor. Diyanet, Alo-Fetva hattını arayanların sorularını alacak, bu sorulara cevaplar yazılı olarak verilecek. Yazılı cevaplarda da ilçenin müftüsünün ilçedeyse, ildeyse il müftüsünün, Diyanet'te ise Din İşleri Yüksek Kurulu'nun onayı olacaktır” dedi.

HAT ŞU AN SERVİS DIŞI

‘'Alo Fetva'' hattı şu anda servis dışı bulunuyor. Hattı arayanlar “Daha verimli hizmet verebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığımızca yapılan altyapı çalışması nedeniyle hattımız geçici süre hizmet veremeyecektir” uyarısı ile karşılaşıyor. Alo Fetva hattına son olarak “Öz kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu” sorusu yöneltilmişti. Bu soruya, “Babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur” ve “Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz. Ayrıca kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir” ifadeleri tepki çekmişti.

BU FETVALAR BARDAĞI TAŞIRDI

Hattın kapanmasına yol açan, fetvalara verilen cevaplardan bazıları da şöyle:

-Bir kimse yüzüne karşı, ‘Seni boşadım, benden boş ol’ gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir

– Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.

– Nişanlılık döneminde gençler başbaşa kalmasın, el ele tutuşmasın

– Müslüman olanla evlenilir, Müslüman olmayanla evlenilmez (Alevilerle evlilik sorusuna verilen yanıt)

– Kefen olarak kullanılacak bez, çok basit ve adi veya çok pahalı olmamalı, ölünün mal varlığına uygun olarak alınmalıdır.