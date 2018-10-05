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Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcı Hasan Tarım’ın cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Fransa'nın Alpler bölgesinde 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak yaşamını yitiren Hasan Tarım'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

android-time 00:14 5 Ekim 2018
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Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcı Hasan Tarım’ın cenazesi 26 yıl sonra bulundu
Fransa'nın Alpler bölgesinde 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak yaşamını yitiren Hasan Tarım'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

Kayseri Kırkısraklılar Derneği’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 1971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım’ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Kırkısraklıların başı sağolsun.”

Kayserili dağcı

Hasan Tarım’ın cenazesinin Cumartesi günü Kırkısrak’ta toprağa verilecegi belirtildi. DHA

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