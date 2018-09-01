Alparslan Arslan’ın babası: Oğlumun beyniyle oynandığını düşünüyorum

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, Osman Yıldırım'ın bu olayın kara kutusu olduğunu söyledi. Oğluyla ilgili ilginç iddialarda da bulunan Arslan, "Tetiği çekenin oğlum olmadığını düşünüyorum. Oğlumun ilaçla, kimyasal maddeyle zihni karıştırıldı, beyniyle oynandı. Bu işin bir kumpas olduğunu, oğlumun 13 yıldır suçsuz ve günahsız yere içeride yattığını düşünüyorum" dedi.

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan, ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verilmişti. Arslan’ın babası İdris Arslan mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi. Baba İdris Aslan, “Danıştay saldırısı dosyası karar bağlandı. Verilen kararın hiç de hukuki olmadığını düşünüyorum çünkü yeterince araştırma, inceleme yapılmadan karar verildi. Kanaatime göre Osman Yıldırım’ın muhakkak konuşturulması gerekiyordu. Bunu ben hakim beylere yazılı şekilde de bildirdim. Bu talebim dikkate alınmadı” dedi.

“BEYNİYLE OYNANDI”

Oğlu Alparslan Arslan’ın suçsuz olduğunu savunan Baba Arslan, “Karar verildikten sonra mahkeme heyetine dönerek dedim ki, bulunduğum taleplerin hiçbirisini araştırmadınız, kanaatime göre önceki mahkeme heyetlerini yaptığı gibi siz de dosyayı türkü çağırarak incelediniz. Eğer böyle olmasaydı, saldırıya uğrayan hakimlerle Alparslan’ı yüzleştirir, Alparslan’ın saldırıyı gerçekleştirenin olup olmadığını araştırırdınız, böylece gerçeğe ulaşırdınız. Ama maalesef bunlar yapılmadı. Bunu birçok kez söyledim. Tetiği çekenin oğlum olmadığını düşünüyorum. 12 yıldır sürekli bu konuyu araştırıyor inceliyorum. Benim elimdeki somut olmayan veriler ışığında düşündüğümde bu işi yapanın başkası olduğunu, oğlumun ise ilaçla kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını, beyniyle oynandığını düşünüyorum. Bu işin bir kumpas olduğunu, oğlumun 13 yıldır suçsuz ve günahsız yere içeride yattığını düşünüyorum. Bir kaç duruşmadır oğlum bunu katıldığı mahkemeye kendisi bizzat söylüyor. ‘benim bu işlerle bir alakam yok, suçsuzum beraatimi talep ediyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

“KARA KUTU OSMAN YILDIRIM”

Osman Yıldırım’ın bu olayda bir kara kutu olduğunu dile getiren Arslan, “Osman Yıldırım mahkemede çokça konuştu ama az şey söyledi. Osman Yıldırım çok şey biliyor. Osman Yıldırım konuşturulmadıkça Danıştay saldırısı olayı aydınlatılamaz, bu düğüm çözülemez. Osman Yıldırım bu işin kara kutusu” dedi. “Kararın ağır olduğunu bildiğimden büyük bir üzüntü yaşadım. Oğlum eski Alparslan değil, bütün görüşmelerimizde anormal olduğunu gözlemledim” diyen Arslan, dosyanın yeniden araştırılıp incelenmesini talep ederek çağrıda bulundu. İHA