Alperen’in hayali gerçek oldu!

İstanbul Emniyeti, babası polis olan kas hastası Alperen'in hayalini gerçeğe dönüştürdü. Fanatik Galatasaraylı olan Alperen, Il Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın odasında, Fatih Terim ve Fernando Muslera ile bie araya geldi.

Türk Polis Teşkilatının 173. Yıl Etkinlikleri kapsamında çeşitli etlinlikler düzenleyen Istanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler’de görevli Polis Memuru Fehmi Yardımcı’nın kas hastası oğlunun hayalini gerçeğe gönüştürdü. Yardımcı’nın Kas hastası olan iki oğlundan 9 yaşındaki oğlu Alperen’in hayalinin Galatasaraylı Keleci Fernando Muslera ile tanışmak olduğunun öğrenilmesi üzerine, Emniyet yetkilileri bir çalışma yaptı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla yapılan çalışmada Alperen’in Fernando Muslera ile bir araya getirilmesi planlandı.

Program kapsamında, 9 yaşındaki Alperen, Muslera ve Fatih Terim’le İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın makam odasında bir araya getirildi. Çalışkan, Fernando Muslera, Fatih Terim, Alperen ve 11 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emin Yardımcı’yı makamında ağırladı. Alperen Yardımcı, Mustafa Çalışkan’ın makam odasında Muslera ile karşılaşınca büyük heyecan yaşadı. Iki kardeş mutlu anlar yaşarken, Fatih Terim Il Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a forma hediye etti. Muslera ise imzaladığı iki formayı kas hastası çocuklara hatıra olarak verdi. Çalışkan’da misafirlerini hediye vererek uğurladı.