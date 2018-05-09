Aldatan kocadan Asena Erkin örneği: Milletin eşi direk dansı yapıyor

Ümit TÜRK/İSTANBUL
İstanbul Aile Makemesi’ne B.Ö. isimli adamın açtığı ve eşinin ‘kanıtlarla’ cevap verdiği dilekçelerdeki iddialar şöyle yer aldı.
Restorant işletmecisi B.Ö. ve güzellik uzmanı E.Ö. isimmi kadın 2013’te tanıştıktan kısa süre sonra evlendi. Çalkantılı bir evlilik yaşayan çiftin geçen yıl bir çocukları oldu. Ancak geçimsizlik devam etti ve evlilikleri bitme noktasına geldi. Ayrı yaşamaya başlayan çiftten E.Ö. ailesinin yanına yerleşirken, B.Ö., ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. B.Ö., eşinin ailesinin baskısı ve tehditleri sonucu korktuğu için evlendiğini ileri sürdü. Çocuk yaparak evliliğini kurtarmak istediğini belirten B.Ö., eşinin hakaretlerine katlanamadığını belirtti. Oğlunun velayetini isteyen B.Ö., boşanmalarına karar verilmesini istedi.
E.Ö. ise avukatı Selin Otağ aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde, ailelerinin haberi olmadan gizlice nikah kıydıklarını, eşinin askere gittiğinde bir yıl kayınvalide ve kayınpederi ile yaşamak zorunda kaldığını belirtti. Kayınvalidesinin, “Bizim oğlumuz manken gibi” sözleriyle tacize uğradığını ve ‘istenmeyen gelin’ ilan edildiğini söyledi.
Evlendikten sonra B.Ö.’nün “Sen şişkosun, sen kadın mısın? Kısa boylusun, yanıma yakışmıyorsun, mankenler bile benim peşimden koşuyor” diyerek kadınlık gururunu incittiğini belirten E.Ö., eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia etti.
E.Ö. dilekçesinde futbolcu Caner Erkin ile boşandığı Asena Atalay arasında gündeme gelen direk dansını eşinin örnek göstererek kendisine “Millet ne ilişkiler yaşıyor. Asena Erkin bile direk dansı yapıyor, ev temizliği yapmayı kadınlık mı sanıyorsun” diyerek onurunu kırdığını belirtti.
Aldatıldığını instagramda eşi ve sevgilisinin aynı manzarada ayrı ayrı çektikleri fotoğraftan öğrendiğini belirten genç kadın, fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu. Fotoğraflardaki manzaranın eşinin sevgilisi Y.C.’nin evinden gözüktüğü nü ileri sürdü.
E.Ö. çocuğunun babasız büyümemesi için boşanmak istemediğini belirterek, mahkemenin oğluna bağladığı 250 TL nafakanın bin TL’ye çıkarılmasını talep ederek, boşanma davasının reddini istedi.