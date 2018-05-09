Aldatan kocadan Asena Erkin örneği: Milletin eşi direk dansı yapıyor

Futbolcu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasındaki boşanma davasına damgasını vuran 'direk dansı' polemiği İstanbul'da bir çiftin boşanma davasına da konu oldu. Aldaltılan E.Ö. kendisinden boşanmak isteyen kocası B.Ö.'nün "Millet ne ilişkiler yaşıyor. Asena Erkin bile direk dansı yapıyor, ev temizliği yapmayı kadınlık mı sanıyorsun!" dediğini iddia etti. Güzellik uzmanı bir çocuk annesi E.Ö. eşinin ve onun sevgilisi olduğunu sandığı kadının ayrı ayrı instagrama koyduğu arka manzaları ayrı olan fotoğrafları da dava dosyasına koydu.

Ümit TÜRK/İSTANBUL

İstanbul Aile Makemesi’ne B.Ö. isimli adamın açtığı ve eşinin ‘kanıtlarla’ cevap verdiği dilekçelerdeki iddialar şöyle yer aldı.

“KORKU VE TEHDİT ALTINDA EVLENDİM”

Restorant işletmecisi B.Ö. ve güzellik uzmanı E.Ö. isimmi kadın 2013’te tanıştıktan kısa süre sonra evlendi. Çalkantılı bir evlilik yaşayan çiftin geçen yıl bir çocukları oldu. Ancak geçimsizlik devam etti ve evlilikleri bitme noktasına geldi. Ayrı yaşamaya başlayan çiftten E.Ö. ailesinin yanına yerleşirken, B.Ö., ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. B.Ö., eşinin ailesinin baskısı ve tehditleri sonucu korktuğu için evlendiğini ileri sürdü. Çocuk yaparak evliliğini kurtarmak istediğini belirten B.Ö., eşinin hakaretlerine katlanamadığını belirtti. Oğlunun velayetini isteyen B.Ö., boşanmalarına karar verilmesini istedi.

‘İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLDİM’

E.Ö. ise avukatı Selin Otağ aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde, ailelerinin haberi olmadan gizlice nikah kıydıklarını, eşinin askere gittiğinde bir yıl kayınvalide ve kayınpederi ile yaşamak zorunda kaldığını belirtti. Kayınvalidesinin, “Bizim oğlumuz manken gibi” sözleriyle tacize uğradığını ve ‘istenmeyen gelin’ ilan edildiğini söyledi.

‘ŞİŞKOSUN, KISA BOYLUSUN’

Evlendikten sonra B.Ö.’nün “Sen şişkosun, sen kadın mısın? Kısa boylusun, yanıma yakışmıyorsun, mankenler bile benim peşimden koşuyor” diyerek kadınlık gururunu incittiğini belirten E.Ö., eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia etti.

‘ASENA DİREK DANSI YAPIYOR’

E.Ö. dilekçesinde futbolcu Caner Erkin ile boşandığı Asena Atalay arasında gündeme gelen direk dansını eşinin örnek göstererek kendisine “Millet ne ilişkiler yaşıyor. Asena Erkin bile direk dansı yapıyor, ev temizliği yapmayı kadınlık mı sanıyorsun” diyerek onurunu kırdığını belirtti.

FOTOĞRAFTAKİ MANZARADAN ALDATILDIĞINI ANLADI

Aldatıldığını instagramda eşi ve sevgilisinin aynı manzarada ayrı ayrı çektikleri fotoğraftan öğrendiğini belirten genç kadın, fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu. Fotoğraflardaki manzaranın eşinin sevgilisi Y.C.’nin evinden gözüktüğü nü ileri sürdü.

‘BOŞANMAK İSTEMİYORUM’

E.Ö. çocuğunun babasız büyümemesi için boşanmak istemediğini belirterek, mahkemenin oğluna bağladığı 250 TL nafakanın bin TL’ye çıkarılmasını talep ederek, boşanma davasının reddini istedi.