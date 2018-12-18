Altı pazaryeri üstü elektrik santrali

Antalya'nın CHP'li Döşemealtı Belediyesi kapalı pazaryeri üzerine kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile bir yılda 1178 mwh elektrik üretti. Üretilen elektrikle Döşemealtı Belediyesi yüzde 40’a varan oranda tasarruf sağladı.

Günümüzde küresel enerjinin yüzde 80'i fosil yakıtlardan elde edilirken, yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı da azaltmakta. Antalya'da ilk kez çatı üzeri güneş enerji sistemini hayata geçiren CHP’li Döşemealtı Belediyesi, diğer belediyeler ve kurumlara örnek oldu. 1 milyon avroluk yatırımla Bahçeyaka Mahallesi'ndeki Pazar yerinin çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, bu yıl (Aralık ayı hariç) 1178 mwh elektrik üretti.

ÜRETİLEN ENERJİ BELEDİYE TESİSLERİNDE KULLANILIYOR

Güneş enerji sisteminden elde edilen elektrik, belediye tesisleri, hizmet binaları, pazaryerleri, park aydınlatmaları ile park sondajlarında kullanılıyor. Aktif 190 abonesi bulunan Döşemealtı Belediyesi'nin kullanıma bağlı olarak aylık ortalama 200 bin lira olan elektrik kullanım bedelinin 60 ile 70 bin liralık kısmı buradan karşılanıyor. Döşemealtı Belediyesi, güneşten elde ettiği enerjiyle yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlıyor.

ÇEVRECİ, ÖRNEK PROJE

Kapalı Pazaryeri çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde çevreye zarar vermeden yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerinin altını çizen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Belediyemiz hizmet binalarının ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiğimiz günlük 760 kw enerji üretim kapasitesine sahip güneş panelleriyle çevreci enerji üretiyoruz. Bu sayede belediye bütçesine katkı sağlıyoruz” dedi.