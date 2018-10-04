Altı yüz kişiye ‘makarnadan’ iş!

Yozgat il genelinde İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 600 kişinin istihdam edileceği programa 5 bin 200 kişi başvurdu. Kura çekiminde hazırlanan isimlerin yüksük makarnanın içine konulması dikkat çekti. Kazananlar arasındaki şanslı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) programı kapsamında Yozgat'ta okullarda 6 ay süre ile istihdam edilecek 600 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi. 600 kişilik istihdama 5 bin 200 kişi müracaat etti. Yozgat merkez ve köylerindeki okullarda çalışacak işçilerin kurası Şehit Durmuş Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İsmiler, kağıtlara yazılıp yüksük makarnalara takıldıktan sonra yapılan kura çekim ile belirlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında okullarda çalıştırılmak üzere temizlik ve güvenlik görevlilerin kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirildiğini belirten İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, il genelinde 600 kişilik kadroya 5 bin 200 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Yıldız yaptığı açıklamada “İl merkezinde iste 200 kişiyi çalıştıracağız bin 403 kişiyi müracaat etti. Kurada isimleri çıkan vatandaşlarımız 8 Ekim itibariyle işe başlayacak okullar kapanıncaya kadar çalışacaklar ve asgari ücret maaş alacaklar” dedi. Yıldız, il genelinde yine okullara 201 güvenlik alınacağını ve buna da 335 kişinin müracaat ettiğini Yozgat merkezde 46 kişinin istihdam edileceğini ve 82 kişinin müracaat ettiğini sözlerine ekledi.

Kurada ismi çıkan 48 yaşındaki Cenani Ortak, çok mutlu olduğunu söyledi. Kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, iş için müracaat eden vatandaşlar ve yakınları katıldı.

İHA