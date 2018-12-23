Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Çeyrek altın ne kadar? İşte, gram ve yarım altın fiyatları…

Altın fiyatları yıl boyunca dalgalı bir performans göstermiş olmasına rağmen Aralık ayında altın fiyatları ufak iniş ve çıkışlarla fiyat düzeyini korumayı başardı. Sevdikleri için hediye almak isteyenler çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatlarını araştırırken, yatırım yapmak isteyenler daha çok yarım altın ve tam altına yöneliyor. Çeyrek altın fiyatı 348 lira civarında kalmaya devam ederken, yarım altın fiyatı 696 liradan alıcı arıyor. İşte hafta sonunda altın fiyatları...

Yeni haftaya girmeden önce alım satım yapmak isteyen vatandaşlar Gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Hafta sonu en çok merak edilen ziynet arasında yer alan çeyrek altın, 340 liradan alınıp, 348 liradan satılıyor. Geçtiğimiz haftayı ufak fiyat değişiklikleri ile geride bırakan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını da haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI HAFTA SONU NE DURUMDA?

Çeyrek altın 22 Aralık tarihinde, 340,73 TL'den alınıp, 348,49 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 213,31 TL'den alınırken 213,36 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.409,00 TL'den alınırken, 1.431,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 679,33 TL'den alınıyor ve 696,97 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.