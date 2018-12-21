Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 348 lira! Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu öğrenmek isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının haftayı nasıl kapattığını merak ediyor. 22 Aralık Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gram fiyatında birkaç liralık değişim oldu. Peki altın fiyatlarında hareket var mı? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

Altın fiyatları 2018 yılının sonuna yaklaşılırken yılında ilk aylarına göre daha yavaş hareketlenmeler yaşanırken, çeyrek altın fiyatı 348 lira civarında kalmaya devam ederken, yarım altın fiyatı 696 liradan alıcı aramaya devam etti. Gram altın fiyatları aranan diğer konulardan biri. Altın fiyatlarına dair son gelişmeler haberimizde…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın haftanın son gününde, 340,73 TL’den alınıp, 348,49 TL’den satıldı.

Gram altın ise 213,31 TL’den alınırken 213,36 TL’den satışa sunuldu.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.409,00 TL’den alınırken, 1.431,00 TL’den satıldı.

Yarım altın ise 679,33 TL’den alındı ve 696,97 TL’den satıldı.

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 213,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarına karşın altının ons fiyatından bulduğu destekle 214 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 primle 213,1 liradan tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 213,4 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.428 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda değer kaybeden doların etkisiyle 26 Haziran’dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.267,0 doları gördü. Sabah saatlerinde Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 1.258,9 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.