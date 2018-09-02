Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek ve gram altın fiyatında yükseliş var mı?

2 Eylül Pazar günü altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar 'çeyrek ve gram altın ne kadar oldu' sorusunun yanıtını Google'da arıyor. Hareketli haftalar geçiren altın fiyatları haberimizde. Altının gramı 253,80 liradan işlem görüyor.

Dövizin yükselmesi ile birlikte çeyrek ve gram altın fiyatı da artıyor. Hız kazanan yükseliş ile birlikte gram altın Kapalıçarşı'da 253,80 liradan işlem görüyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 253,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254 liradan, bin 672 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 693 liradan, 231 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 235 liradan, bin 634 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 654 liradan, 817 liradan alınan Yarım Ziynet 827 liradan ve 408 liradan alınan Çeyrek Ziynet 413 liradan satıldı.