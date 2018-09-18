Altın fiyatları tekrar yükseliyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya başladığı yatay seyir doların artması ile yönünü değiştirdi. Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Ekonomi uzmanları, Jeopolitik risklerden sarı-metal piyasalarda yükseliş yaşanabileceğini açıkladı. İşte 18 Eylül tarihli güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

Serbesst piyasada ve Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar oldu? Hem yatırımcının hem de hediye almak isteyenin merak ettiği çeyrek ve gram altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı saat 14:45 itibari ile 248 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 248,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,70 liradan, bin 618 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 639 liradan, 224 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 228 liradan, bin 581 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 601 liradan, 791 liradan alınan Yarım Ziynet 801 liradan ve 395 liradan alınan Çeyrek Ziynet 400 liradan satılıyor.