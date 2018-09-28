Altın fiyatlarındaki düşüşte son durum… Gram altın ve çeyrek altın kaç lira noldu?

Ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre bir miktar daha düşüş gerçekleştirdi. Altın fiyatlarındaki son durum ne? Vatandaşların gram altın ile ilgili araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Gram, çeyrekten sonra en çok benimsenen tür olmakla birlikte, artan fiyatlar sonucunda yavaş yavaş çeyreğin önüne bile geçmesi tahmin ediliyor. İşte altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırım için, hem de hediyeleşmek amacıyla merakla araştırılıyor. Özellikle çeyrek altın hem hediyeleşmede hem yatırımda çok sık kullanılan altın çeşitlerinden biri. İnişli ve çıkışlı bir grafik çizen altın dün düşüş gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinden itibaren inişe geçen altın fiyatlarında geçtiğimiz günkü FED kararının da etkili olduğu düşünülüyor. Gram altın bugün, 227,22 liradan alınırken, 227,28 liradan satılıyor…

ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL

28 Eylül çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın bugün,228,31 liradan alınırken, 228,62 liradan satılıyor. Çeyrek, 365,30 liradan alınırken, 373,80 liradan satılıyor. Yarım altının bu sabat itibariyle alış fiyatı 728,31 TL, satış fiyatı ise 747,59 TL. Tam altın, cuma sabahı itibariyle alış fiyatı rakamı 1.051,77 TL. Cumhuriyet altını ise 1.514,00 TL’den alınırken, 1.534,00 TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN ALIŞ 228,31 SATIŞ 228,62

ÇEYREK ALTIN ALIŞ 365,30 SATIŞ 373,80

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ 1.514,00 SATIŞ 1.534,00

EKONOMİK GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,70'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1746, sterlin/dolar paritesi 1,3172, dolar/yen paritesi de 113,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,33 dolardan işlem görüyor.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.