‘Amacım kurduğumuz medeniyet öğesini tüm Antalya’ya yaymak’

Antalya Muratpaşa İlçesini 4 yıldır yöneten Belediye Başkanı Ümit Uysal, göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini anlattı. Bir turizm merkezi olan Muratpaşa’da birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Uysal, yaklaşan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak istediğini söyledi.

İşte Muratpaşa Belediye Başkanı’nın yanıtları;

BİZE KENDİNİZDEN KISACA BAHSEDER MİSİNİZ ?

Ümit Uysal: Evet, ben Ümit Uysal.1970 Afşin doğumluyum,Antalya'lıyım . Kemer Ovacık İlkokulu, Serik Üründü İlkokulu, Antalya İstiklal Ortaokulu ve İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesin'den sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. 1992 yılından itibaren hem avukatlığa başladım hem de aynı yıl CHP'nin yeniden açılışında (12 Eylül'de kapatılmıştı) malum kurucular arasında yer aldım. 22 yıl Antalya'da avukatlık yaptım. CHP'de İl yöneticiliği, il gençlik kolu başkanlığı, il başkanlığı gibi görevlerde bulundum. 30 Mart 2014'de Muratpaşa Belediye Başkanı seçildim. Evliyim 2 çocuğum var.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNİZDE HANGİ YENİLİKLERİ GETİRDİNİZ?

Ümit Uysal: Yaptığımız her şey aşağı yukarı bir yenilik niteliğindedir. Belediye hizmetlerini 3 ana grupta topladık:

1- Temel altyapı hizmetleri, yollar, parklar, binalar, temizlik hizmetleri vs. gibi hepsine inovasyon getirdik, yenilik getirdik.

2- Sosyal hizmetler bu zaten hemen hemen sıfırdan kurduğumuz bir düzen oldu, 21 bin kişiye sosyal hizmet götürüyoruz. Bunun dışında kardeşleşme, komşulaşma, hizmette adalet, bütün önemli günler, milli günler, dini günler, kitle sporları, kitle kültür faaliyetleri ve bütün bunların tek bir telefondan bütün insanlara eşit dağıtılması, değerli kamusal alanların kamuya açık tutulması.

3- 7 tane patentli proje yaptık .Belediyecilikte yaptığımız her iş aşağı yukarı bir yenilik, bir farklı yaklaşım niteliğinde oldu,Her şeyimizi kendimiz ürettik,Yüzde yüz vergilerden oluşan ekonomiyi hizmete çevirmek için doğrudan metotlar ürettik, binalar yaptık, yeşil alanlar ürettik. 4 bin konteyner yer altına aldık. Evladiyelik kırk yıl ömürlü yol altyapısını göz boyamadan yeniledik. Doğalgaz getirdik, imar plan sorunlarına çözüm getirdik. Ermenek mülkiyet sorunlarına çözüm getirdik. Şuan çoğu aklıma gelmeyen onlarca soruna, çok köklü, kalıcı ve yenilikçi çözümler ürettik

SEÇİM ÖNCESİ VERMİŞ OLDUĞUNUZ VAATLERİ YERİNE GETİREBİLDİNİZ Mİ, BU VAATLER DOĞRULTUSUN DA NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPTINIZ?

Ümit Uysal: Seçim öncesi verdiğim vaatlerin yüzde 95 ini yerine getirdim. Seçim öncesi hiç vadetmediğim en az bir 50 puanlık daha iş yaptım. Yani %150 sini yerine getirdim.Ben şehrin göstermelik olarak binaların değil de, şehrin topyekûn enerji altyapısından nasıl bir yenilik getirebilirim diye hala çalışmalara devam ediyorum. Ohenüz uygulama aşamasına geçmedi.Bunun dışında vadettiğimiz her şeyde, vadettiğimizin bir buçuk katını yaptık. Sadece bütün kentin enerjisiyle ilgili, güneş enerjisinin devreye sokulması hariç. Yani göstermelik bir yüklenici firmaya verip de binanın elektrik giderini 7 sene sonra karşılamaya çalışmak gibi değil de, daha inovatif. Bütün bir şehrin enerji tüketimini nasıl olumlu etkileyebiliriz anlamında bir inovatif güneş enerjisi için düzenli çalışmamız lazım.Bütün Türkiye genelinde bunun yapılması lazım.Bu alanda çalışmalarımızın ucu açık kaldı.Onun dışında bütün alanlardan çok köklü değişimler ve uygulamalar gerçekleştirdik.

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI OLARAK SEÇİMLERİN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 4 YIL GİBİ BİR ZAMAN GEÇTİ. ŞU ANKİ MALİ TABLO NEDİR VE SİZCE BELEDİYENİN GENEL MALİ SORUNLARI NELERDİR?

Ümit Uysal: Belediyemiz bölgemizde mali yapısı en düzgün belediyedir. 1 yıllık gelirimizin yaklaşık %30 u kadar bir toplam borç stokumuz vardır çok makul borçlanma politikamız vardır. Meclis kararıyla yıllık %10 borçlanabiliyoruz, biz bu limiti hiç aşmadık. 6-7 yıl vadeli sistematik bir finansal yönetimimiz vardır ve sürdürülebilir bir tablodur. Belediyemizin hiçbir mali sorunu yoktur. Ne kadar paramız varsa o kadar hizmet harcamamız vardır. Para biriktirelim diye bir derdimiz yoktur. Ancak, mali olarak da dinamik kalalım, sürdürülebilir bir finansal yönetimimiz olsun diye bir derdimiz vardır. Onu da fazlasıyla yerine getiriyoruz. Hatta öyle yerine getiriyoruz ki, konunun uzmanları şaşırıyor. Örneğin; 2017 bütçe uygulamamız yüzde 99.83. 2018 de de çok farklı olacağını zannetmiyorum.Yani bir yıl önce kaç kuruş nereye harcanacak diye planladıysak bir yıl sonra o harcamaları yapıyoruz.Yani bu da kamu da hemen hemen eşi görülmemiş bir uygulama diyebiliriz.Aşırı sistematik bir finansal yönetimimiz var.

SİZCE MURATPAŞA İLÇESİNİN EN TEMEL SORUNU NEDİR? BU SORUNLARLA BAŞA ÇIKABİLME ADINA NELER YAPIYORSUNUZ?

Ümit Uysal: Bizim ilçemizin açıkçası temel sorun şudur diyebileceğimiz bir şehircilik sorunu yok.Değişik sorunlarımız var.Örneğin Kırcami imar planı yıllardır bekliyor. Biz büyük çaba gösterdik bindik 18 yaptık. Şimdi bir mahkeme kararı dolayısıyla kesintiye uğradı. O konuda da ilerleneceğimizi tahmin ediyorum. Ama onun dışında genel olarak Antalya'nın şöyle bir sorunu var: Turizmden pay alamamak yani turizmin kıyılarda otellerde olup bitmesi, şehir merkezine sokulamaması ve çok kısa sürmesi. Sezon 4 ya da 5 ay sürüyor ve kıyılardan şehir merkezine inmiyor. Turizmde bunun aşılması, projelendirilmesi, mücadelesinin verilmesi lazım.Hem kentlerin turizme dahil edilmesi konusunda hem de 12 ay sürmesi konusunda mücadele edilmesi lazım .

İLÇEDE YER ALAN OKSİJEN KAYNAĞI OLAN DOĞAL ALANLARI NASIL KORUYORSUNUZ? YASADIŞI YAPILAŞMA İLE NASIL BİR MÜCADELE STRATEJİSİ İZLEDİNİZ?

Ümit Uysal: Açıkçası ben geldiğimde binaların %50'ne yakını fazla taşkın inşaat nedeniyle iskan tapusu alamaz vaziyetteydi. Yeni taşkın inşaat, yeni hukuksuz inşaat asla yaptırmadık. En net şekilde kamusal tavır koyduk. Ama eski binalar, onbinlerce, biz yıkımhane değiliz, sonuçta belediyeyiz. Hukuk dışılıkla ile ilgili şikayetleri itinayla değerlendirdik. Yeni yapılaşmaya -dediğim gibi- yeni hukuksuz yapılaşmaya izin vermedik. Onun dışında bizim uhdemizde bir orman söz konusu değil. Oksijen kaynağı olarak görebileceğimiz bir ormanımız var ama, orman turizm bakanlığının uhdesinde. Defalarca talep etmemize rağmen bize verilmedi. Orayı mesire alanı olarak koruma altına almak ve korumak istiyorduk, olmadı. Genel kamu yönetimi bize orayı vermedi. Onun dışında da yeşil alanı arttırdık. Yeşil alan portföyümüze 650 dönüm yeni yeşil alan ekledik.

İLÇEDE ÇIKAN ÇÖPÜN GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN NASIL BİR PLANI UYGULADINIZ? KAĞIT, PLASTİK VE ELEKTRONİK ATIK GİBİ DOĞAYA AĞIR MALİYETİ OLAN MADDELERİ EKONOMİYE YENİDEN NASIL KAZANDIRACAKSINIZ?

Ümit Uysal: İş dünyasında eşi benzeri olmayan bir proje burada uygulandı, patenti de bizde. Çevre komşukart projesi. Genelde sistem daha önce bütün nitelikli atıkların çöpe atılması, sonra da ayrıştırma tesislerindebüyük maliyetlerle yeniden geri dönüşüm sağlanmaya çalışılması şeklindeydi. Ama biz onu öyle yapmadık, biz daha çöpe gitmeden bütün nitelikli atıkları ödüle bağladık, dolayısıyla hiçbir ayrıştırma maliyeti de kalmadı.Çöpe atılmadan ayrıştırılmış vazıyette atığın sahibini ayrıştırma işleviyle zincire dahil ederek bir katma değer oluşturduk.Çevreci komşukart projemiz bu şekilde ortaya çıktı.İsteyen ortaya çıkan gelirle evine ekmek alıyor, isteyen öğrencilere burs veriyor. Şu ana kadar 30 civarında belediyeye yayıldı. Türkiye genelinde patenti bizdedir, tamamen bizden yayılmıştır. İlçedeki insanların doğayla bildiğiniz gibi çöplerin daha sonra tamamen işlenmesi o Büyükşehir'in işlevinde, ama biz daha çok niteliği kazanmadan bu projeyi geliştirdiğimiz için hukuken bir sıkıntı yaşamadık. İler ki aşamalar Büyükşehir'in projelendirdiği aşamalar yasal olarak.

İLÇEDEKİ İNSANLARIN DOĞAYLA BULUŞMASI VE ONU TANIMASI İÇİN NASIL BİR VİZYON GELİŞTİRDİNİZ?

Ümit Uysal: Biz köyü olmayan bir belediyeyiz. İlçedeki insanlarımızın kıyıya sıfır doğal alanları herhangi bir müstecire kiraya vermeden belediye işletmeleri üzerinden halka açtık. Kıyıları , plajları belediye işetmeleri üzerinden halka açtık.Müthiş bir kullanım tablosu ortaya çıktı.Hem denizden hem kıyılarımızdaki doğal ortamdan halkımız çok ucuza, özgürce, hatta bir şey tüketmediği takdirde ücretsiz tamamen yararlanabiliyor . 650 dönümde yeni yeşil alan ürettik, dolayısıyla köyü olmayan bir metropol ilçe olarak insanımızı doğayla buluşturmak adına önemli adımlar attığımızı söyleyebilirim.

GELENEKSEL MİMARİNİN KORUNMASI VE DOĞA DOSTU YAPILAŞMAYI TEŞVİK İÇİN NELER YAPTINIZ ? İLÇEDEKİ TARİHİ ESERLER İÇİN PLANLARINIZ NELER?

Ümit Uysal: Tarihi eserlerin restorasyonuyla ilgili anıtlar müdürlüğüyle protokol yaptık.Tarihi eserlerin bir kısmı bizim uhdemizde idi. Onlarla yaptığımız ortak protokol çerçevesinde bunların restorasyonuyla ilgili ilerleme sağladık , onun dışında bünyemizde herhangi bir, daha doğrusu Haşim İşcan Mahallesi gibi Balbey Mahallesi gibi alanlarda koruma kurulu Büyükşehir Belediyesi , Antalya valiliği, bütün kurumların yetkili olduğu ayrı ayrı alanlar var.Dolayısıyla buralarda biz korumacı yaklaşıma belediyemizin paydaşlığı nispetinde katkı sağladık. Kaleiçi'nin günlük kullanımını düzenledik, Kaleiçi'ni kayıt altına aldık. Bizim dönemimizden daha önce tamamen ruhsatsız işletmelerden oluşuyordu hemen hemen. Duvarların temiz tutulması, işte caddede sokakların açık tutulması, ruhsatlı işletmelerde yasalara uygun şekilde tarihi kent merkezinin günlük hayata katılımı şeklinde paydaşlığımız ölçüsünde bütün idarelerle beraber ciddi katkılar sağladık, bu alanda da hassasiyetimiz hep sürecek.

VATANDAŞLARIN SAĞLIK, EĞİTİM VE GÜVENLİK İHTİYAÇLARINA YÖNELİK NELER YAPTINIZ?

Ümit Uysal: Vatandaşlarımızın sağlığı biliyorsunuz sağlık bakanlığının ana hatlarıylauhdesinde bir alan ama burada biz koruyucu hizmet anlamında örneğin 100 bin civarında 40 yaş üstü kadınımıza mamografi testi uyarısı gönderdik.Mamografi testine girmek isteyenleri belediyemiz aracılığıyla ilgili merkezlerde teste götürdük, evde bakım hizmeti verdik , hasta nakli hizmeti verdik.Bunu binlerle sembolik düzeyde değil de binlerle ölçülecek çapta verdik.Doğrudan belediyelerin görev alanı olarak tarif edilmemesine rağmen çok etkin işte onbinlerce insanımıza uzanan bir hizmet ortaya çıktı .

Eğitim alanında da en büyük sorun yoksul insanların eğitim sistemine dahil olamamasıydı. Kreşlerimizde çocukların sokakta büyümesini önledik. 600 civarında çocuğumuza bakıyoruz. Sosyal kreşlerimizdeetüt merkezlerimiz de var biliyorsunuz.İyi bir liseye gitmek için sınava girmek gerekiyor.Ülkemizde bir fırsat eşitsizliği var. Her şey ekonomiye göre şekilleniyor. 750 civarında öğrencimiz etüt merkezlerimizden faydalanıyor. Üniversiteye hazırlık tam bir ekonomik güç gerektiren bir şeye dönüştü.Fırsat eşitliğinde çok büyük zaaf var, o nedenle murgeni kurduk.Yılda 1200 öğrencimizi üniversiteye hazırladık, 90 civarında yerleştirdik, müthiş bir başarı ortaya çıktığı içinde bir talep dört katına çıktı. Güvenlik ihtiyacıyla ilgili bizim ancak ışıklandırmalarımızdan söz edilebilir. Parklardaki güvenlik ise tamamen genel kamu yönetiminin bir konusu.

BİLİM, SANAT, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA NELER YAPTINIZ?

Ümit Uysal: Bilim, sanat,kültür ve spor alanlarında çok köklü değişimler uyguladık, 5 bin insanımız meslek edinme ve sanat kurslarına gidiyor.Mest binamızda bütün kurslarımızı birleştirdik.Onun dışında Türkan Şoray Kültür Merkezini hizmete açtık, Antalya'nın tam kalbinde Yeşilbahçe mahallesinde yaklaşık 700 kişilik birinci sınıf bir salon ortaya cıktı ve bütün ulusal standarta, üst düzeyde sanat eserlerin sergilenebildiği bir ortam çıktı.Bütün derneklerimizi bir araya getirdiğimiz sivil toplum merkezimiz özgün bir proje, dünyada örneği yok.Şu anda 146 derneğimize oda vermiş vaziyetteyiz.Binanın bir kısmınıda öğrencilerimiz, gençlerimiz,akademisyenlerimiz için inovasyon merkezi olarak düzenlemiş durumdayız. 7 yeni spor tesisi hizmete açtık. Okul bahçelerine 4 tane spor salonu açtık, 5.'sinin çalışmaları içindeyiz.Çakallıklı lisesinin avlusuna açıyoruz. Bir güreş eğitimi, bir buz paten sahası, bir yüzme havuzunu hizmete soktuk .Muratpaşamız'dan sistematik kitle sporlarını planladık . Yaklaşık 23 bin insanımız bizimle spor yapmış, çok sistematik bir şekilde devam ediyor..Okul spor salonlarımız hep kitle sporuna hizmet ediyor.Mesai saati içinde öğrencilerimiz, mesai saati dışında halkımız spor yapıyor.Bu alanda da büyük bir değişim ve tesisleşme olduğunu söyleyebilirim. Eğitimdeki sorunların çözülmesi için defırsat eşitsizliğini gidermeye dönük köklü görevler üstleniyoruz.Üstelik yasalarla doğrudan bize yüklenmemesine rağmen.“Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz” yaklaşımı içinde görev tanımı yapıp çözümler üretiyoruz.Biraz önceki soruda anlattığım gibi projelerimizi oluştururken ve gerçekleştirirken vatandaşların görüşlerini dikkate alıyormuyuz;; evet, ara ara 3 ayda bir kamu araştırmalarımız var, oralarda çıkan sorunlara odaklanıyoruz zaten. İlk başta bunu yapmıştık.Bizim turunç masamız başlı başına bir yönetişim devrimi, Türkiye ‘de örneği yok.Her belediyede bir masa var ama bizimki bir yönetişim sistemi.Vatandaş adına sorun alıp sorun çözülene kadar ne vatandaşın ne belediyenin peşini bırakmayan bir sistem.Dolayısıyla vatandaş zaten belediyemizi doğrudan bir anlamda yönetiyor

BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAY ADAYI OLARAK PROJELERİMİZ NELERDİR ?

Ümit Uysal: Şu an için biraz erken, çünkü rakiplerimizde projelerini oluşturacak. Ancak ben temelli söyleyeyim artık: bütün şehir yasasıyla birlikte bir bölge, bir zom yönetimi söz konusu, buradaki ekonomi işinin lokomotifidir. 12 ay boyunca turizm, 12 ay boyunca tarımsal ürün ihracatı vazgeçilmez perspektiflerdir . Şehirlerimizin turizme dahil olması, turizmin çeşitlendirilmesi, bütün yıla yayılması, tarımda da tüm pazarlara dönük yapılması, pazarların talep ettiği ürünlerin üretilip inovasyondan geçirilmesi, yapılan üretimlerin tamamen pazar perspektifliği üretim şemasına geçilmesi temelidir. Hizmette tam adalet. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 650km'lik bir alanda faaliyet gösteriyor Büyükşehir. Adaleti sağlamak burada çok önemli. Çünkü dağlık alanlarımız var, sahillerimiz var.Hepsi ayrı değerli. Hepsi adil bir şekilde kamu hizmetlerinden yararlanması lazım .

SON OLARAK ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY ADAYISINIZ, NEDEN MURATPAŞA DEĞİL DE BÜYÜKŞEHİR?

Ümit Uysal: Evet bütün burada kurduğumuz medeniyet öğesini, burada kurduğumuz yönetişimi, düzenli, adaletli, köklü değişimci, dönüşümcü, toplumcu düzeni bütün Antalya geneline yayabilmek için, toplumumuzun tamamını kucaklayarak etkin inotavif gelişmeci, Türkiye'ye de örnek olabilecek çalışmaları Büyükşehir sınırlarında yapabilmek için adayım.

HİZMET ANLAYIŞINIZDA NELERİ ÖNEMSİYORSUNUZ ?

Ümit Uysal: Genel toplumsal faydayı önemsiyorum.Vergilerin kazaya uğramadan halkın hizmetine doğrudan harcanabilmesini önemsiyorum. İnovasyonu ve gelişmeciliği önemsiyorum.Eşitliği, adaleti önemsiyorum.Bütün bunlar çok değerli. Antalya'mız 400 antik kente sahip, 650km kıyıları olan, 3150 metreye varan sıradağları, 10 civarında akarsuyu, 7-8 tane şelalesi olan büyük bir hazine. Atatürk'ün dediği gibi dünyanın en güzel yeri Antalya'yı doğru planlamak, hayal etmek, geleceğe doğru taşımak,insanlarımıza ekonomi oluşturmak ve muntazam kamu hizmetleri ve muntazam medeniyetli bir nüvesi inşa edebilmek hayalimizdir.Bunun için çalışacağız. Teşekkür ederim.