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Amanos Dağları’nda operasyon! Bir şehit

Hatay Valisi Erdal Ata, Arsuz ilçesi kırsalında dün gece terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda bir uzman çavuş şehit olduğunu açıkladı.

android-time 11:13 27 Mart 2018
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Amanos Dağları’nda operasyon! Bir şehit
Hatay Valisi Erdal Ata, Arsuz ilçesi kırsalında dün gece terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda bir uzman çavuş şehit olduğunu açıkladı.

Vali Ata, İskenderun Devlet Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan sekiz teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ancak bu sabaha karşı arazi taramasında yaralı bir teröristin ateş açması üzerine bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıklayan Vali Ata, “Amanos Dağlarında bir tane dahi terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı devam edecek. Jandarmanın yaptığı istibarat çalışmaları neticesinde jandarmamız ve silahlar kuvvetler daha önce hareket geçti ve onların eylemleri engellendi. Eylemi Zeytin Dalı Harekatı’na misilleme olarak yapmak istedikleri bilgisi var” dedi.

İHA

Son güncelleme: android-time 11:1627.03.2018
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